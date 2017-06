Denní report - úterý 13.06.2017

13.06.2017 22:46

ČR: Pražská burza klesla k psychologické hodnotě 1 000 bodů, SRN: Německý DAX připsal půl procenta, USA: Wall Street v zeleném, DJIA a S&P500 na nových maximechPražská burza Hlavní zprávy Běžný účet platební bilance (duben): aktuální hodnota: 14,35 mld. kč očekávání trhu: -5,00 mld. předchozí hodnota: 31,22 mld. Popis trhu Přestože západoevropské trhy slušně posilovaly, pražské burze se nedařilo a index PX tak rozšířil pondělní ztrátu o dalších -0,31% na úroveň 1 001 bodu. V průběhu seance se pražská dokonce pohybovala mírně pod psychologickou metou 1 000 bodů. Včerejší poklesy navýšily rakouské finanční tituly, když Erste Bank oslabila o -0,35% na 855 Kč a Vig klesl o -0,47% na 641 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který bojoval o udržení podpory na 450 Kč (-0,66%), což se nakonec podařilo. Nejvíce však odepsal Unipetrol (-1,74% 277 Kč) spolu s Pegasem (-1,60% 902 Kč) a oba tituly tak částečně odevzdávají tučné přírůstky z tohoto roku. Kofola dnes zaznamenala technický pokles, když se obchodovala první den bez nároku na dividendu. V záporu zakončila i Komerční banka (-0,54% 925 Kč) a akcie O2 (-0,14%). Naopak sedmidenní ztráty druhým dnem korigovala Moneta Money Bank, která si polepšila o 1,03% k úrovni 79 Kč, při nejvyšším denním objemu 124 mil. Kč. Z menších emisí rostly akcie Cme o 0,78% a Fortuny o 0,32%. Německo Hlavní zprávy Německo: Průzkum ZEW - index současných podmínek (červen): aktuální hodnota: 88,0 očekávání trhu: 85,0 předchozí hodnota: 83,9 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): aktuální hodnota: 18,6 očekávání trhu: 21,7 předchozí hodnota: 20,6 Eurozóna: Průzkum ZEW - index očekávání (červen): aktuální hodnota: 37,7 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 35,1 Očekávané události Německo: 08:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 % 08:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 % Eurozóna: 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,9 % 11:00 Zaměstnanost (y-y) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 % Popis trhu Index DAX připsal 0,57 % na 12 763,18 b. Německý DAX v úterý korigoval velkou část ztrát z úvodu týdne. Nejvíce se dařilo Lufthanse (LHA +3,1 %) po zvýšení doporučení od Credit Suisse. Německý letecký dopravce také oznámil, že přesune pět ze čtrnácti obřích Airbusů A380 z hlavního hubu ve Frankfurtu do bavorského Mnichova. Dále rostl HeidelbergCement (HEI +2,9 %) po zvýšení doporučení od společnosti Redburn. Mírně výše byla i Deutsche Boerse AG (DB1 +1,7 %). Poklesovou složku DAXu tvořil Beiersdorf (BEI -0,7 %), Deutsche Telekom (DTE -0,5 %) a E.ON (EOAN -0,1 %), který se od konce minulého týdne pohybuje s mírnými poklesy po solidní výkonnosti zaznamenané na začátku měsíce. Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 %, nejvíce rostly sektory IT a zbytné spotřeby. USA Hlavní zprávy Optimismus malých firem NFIB (květen): aktuální hodnota: 104,5 očekávání trhu: 104,5 předchozí hodnota: 104,5 Index výrobních cen (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,5 % Jádrový PPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,4 % Index výrobních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,5 % Jádrový PPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,9 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (9. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,1 % 14:30 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Jádrový CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 % 14:30 Jádrový CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 % 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen): očekávání trhu: 251580, předchozí hodnota: 251172 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 % 16:00 Podnikové zásoby (duben): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června): očekávání trhu: -2250 tis., předchozí hodnota: 3295 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1444 tis. Popis trhu Na Wall Street navzdory „záchvěvu“ v technologickém sektoru v uplynulých dnech nadále panovala pozitivní nálada posunující širší index S&P500 (+0,45%) i tradiční index DJIA (+0,44%) na nová historická maxima. K růstu se vrátil i technologický Nasdaq (+0,73%), který ale zatím jen zčásti umazal tučný 2denní „gap“. Nejvíce se dařilo komoditnímu sektoru – základní materiály posílily o 1,3%, segment energií si připsal 0,7% po růstovém obratu na trhu s ropou. Solidní přírůstek 0,9% vykázaly i informační technologie. Jediným klesajícím sektorem zůstaly telekomunikace, které odepsaly 1%. Uklidnění v technologickém sektoru znamená rychlý návrat indexu „strachu“ VIX zpět k psychologické hladině 10 bodů (dnes oslabil o 9,1% na 10,42b.), přesto proběhnuvší minikorekce napříč technologiemi mírně rozvířila letargické vody, po čase upozorňující, že burza nezná pouze pohyb vzhůru. Po delším růstu za absence tržních turbulencí lze předpokládat vyšší volatilitu i v dalších týdnech, notabene v období „prázdnin", tedy nižší likvidity. Sázka na pohádkový příběh, kterých najdeme mezi technologiemi nespočet, by se v takovém prostředí ale nemusela vyplatit. Do příznivého sentimentu může zasáhnout i zítřejší výstup ze zasedání měnového výboru (Fedu), na němž je očekáváno zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. Současně bude pozornost upřena na signály ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky či zahájení redukce nafouknuté bilance z QE programů v tomto roce. Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.