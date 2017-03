Denní report - úterý 14.03.2017

ČR: Pražská burza na kladné nule, KB a Moneta vzhůru, Erste a ČEZ dolů, SRN: Index DAX uzavřel na červené nule, USA: Zámořské indexy vykázaly mírné ztrátyPražská burza Popis trhu Pražská burza končila úterní obchodování na kladné nule, když index PX uzavíral na 978 bodech. Na zahraničních trzích se indexy přes den obchodovaly v mírném záporu. Lehce zvýšená aktivita byla v Praze ke spatření na ČEZu (240 mil. Kč), Komerční bance (175 mil. Kč) i Monetě (190 mil. Kč). Akcie ČEZu registrovaly pokles pod 435 Kč (-1%), kde se na druhou stranu začíná objevovat poptávka střednědobých investorů. Naopak české bankovní domy dnes posilovaly. Komerční banka podle našeho včerejšího odhadu začala svou cestu k návratu nad 950 Kč, titul dnes uzavíral na 944,50 Kč (+1,6%). Růstově se prezentovala i Moneta, jež přidala 0,8% na 85,50 Kč. Naopak pod prodejním tlakem byla Erste, jež klesala od úvodních minut a nezadržela ji ani úroveň 820 Kč (-1,4%). Podobným vývojem prošel evropský bankovní sektor. Akcie O2 se tentokrát obchodovaly bez větších výkyvů u 278,50 Kč (-0,11%). Dařilo se pojišťovně VIG, jež přidala +1,2% na 633 Kč. Další růst na 105 Kč (+1%) si připsala Fortuna. Naopak v červených číslech pod 77 Kč (-0,45%) byla ke spatření mediální CETV. Německo Hlavní zprávy (Německo) CPI (m-m) (únor - konečný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % CPI (y-y) (únor - konečný): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,2 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,7 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,2 % Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): aktuální hodnota: 77,3 očekávání trhu: 78,0 předchozí hodnota: 76,4 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): aktuální hodnota: 12,8 očekávání trhu: 13,0 předchozí hodnota: 10,4 Hlavní zprávy (eurozóna) Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: -1,6 % / revize: -1,2 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 2,0 % / revize: 2,5 % Průzkum ZEW - index očekávání (březen): aktuální hodnota: 25,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 17,1 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2 % Popis trhu Index DAX v úterý osciloval okolo pondělních zavíracích hodnot, během obecně klidnější evropské seance. Hlavním hybatelem německého trhu byla po výsledcích společnost RWE, ta v průběhu dne vzrostla ke hranici 6,1 %. Dařilo se také Mercku (MRK +1,8 %) a společnosti Infineon Technologies (IFX +1,7 %). Klesal Adidas (ADS -2,1 %), Volkswagen (VOW3 -1,7 %) a banky - Commerzbank (CBK -1,4 %) a Deutsche Bank (DBK -1,2 %). Index Stoxx Europe 600 v závěru dne odepisoval 0,34 %. Podnikové zprávy RWE oznámila výsledky, očekává růst zisku USA Hlavní zprávy Optimismus malých firem NFIB (únor): aktuální hodnota: 105,3 očekávání trhu: 105,6 předchozí hodnota: 105,9 Index výrobních cen (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,6 % Jádrový PPI (m-m) (únor): aktuální hodnota:0,3 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,4 % Index výrobních cen (y-y) (únor): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,6 % Jádrový PPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události 12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 % 13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 42934 13:30 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,6 % 13:30 Jádrový CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 13:30 CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,5 % 13:30 Jádrový CPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 % 13:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (únor): očekávání trhu: 251155, předchozí hodnota: 250783 13:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 15:00 Index realitního trhu NAHB (březen): očekávání trhu: 65, předchozí hodnota: 65 15:00 Podnikové zásoby (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % Popis trhu Americké akciové indexy vykázaly mírné ztráty před zítřejším rozhodnutím Fedu o nastavení úrokových sazeb a nadále se tak pohybovaly v úzkém pásmu poté, co sestoupily z rekordních úrovní v úvodu měsíce. Na pozadí příznivých makrodat je nyní všeobecně očekáváno zvýšení úrokových sazeb o 0,25%. Trh tak bude svoji pozornost upírat na slova šéfky Fedu J.Yellenové ohledně dalšího směřování měnové politiky s možným naznačením počtu zvýšení úrokových sazeb v tomto roce. V současné chvíli se předpokládají 3 taková zvýšení. Širší index S&P500 ztratil 0,34%, tažený dolů sektorem energií (-1,1%) a základních materiálů (-0,8%). Pod tlakem nadále zůstala ropa (-1%), která se dnes přiblížila hladině 47 USD/b, zatímco na začátku března ještě balancovala u hranice 54 USD/b. Obavy z nadbytku světových zásob i zpráva o únorovém zvýšení těžby ze strany Saúdské Arábie, klíčového člena OPECu, posunuly cenu ropy na 3měsíční minimum po šesti poklesech v řadě. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat, zda členové OPEC spolu s partnerskými zeměmi budou trpělivě dále plnit podmínky listopadové dohody. Současně trh citlivě vnímá i vývoj počtu otevřených vrtů v USA (report každý pátek), který udržuje rostoucí charakter a neguje tak snahy o snížení globální nabídky. V rámci indexu se nedařilo ani průmyslovým společnostem (-0,9%). Naopak zelenou nulu vykázal sektor zbytných statků, symbolickou ztrátu pak registrovaly utility a finanční sektor (-0,1%). Z individuálních jmen oslabily především energetické společnosti. Na nová minima se posunuly akcie telekomunikační spol. Frontier Communications (FTR -4,6%), pokračující v poklesu po oznámení o přeřazení z indexu S&P500 do méně prestižního S&P MidCap 400 s ohledem na pokles tržní kapitalizace. Na výsluní se naopak hřály akcie známé finanční spol., zajišťující mezinárodní převody peněz, Western Union (WU +3,5%) po oznámení o nabídce převzetí konkurenta MoneyGram International (MGI) ze strany Euronet Worldwide (EEFT). Akcie MGI zpevnily o 24% nad akviziční nabídku 15,20 USD/a v očekávání možného boje o převzetí. 