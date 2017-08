Denní report - úterý 15.08.2017

15.08.2017 22:36

ČR: Pražská burza otevřela mírným růstem, SRN: DAX v úterý mírně vzrostl, USA: Americké indexy v úterý uzavřely smíšeně na nulePražská burza Očekávané události 09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen) aktuální hodnota: očekávání trhu: -0,3 % předchozí hodnota: -0,7 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen) aktuální hodnota: očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,3 % 09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,0 % 09:00 Index importních cen (y-y) (červenec) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,2 % 09:00 HDP (q-q) (2Q) aktuální hodnota: očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 1,5 % 09:00 HDP (y-y) (2Q) aktuální hodnota: očekávání trhu: 3,0 % předchozí hodnota: 3,0 % Popis trhu Pražská burza navázala na včerejší růst, pohyb byl však umírněnější, aktivita ještě o poznání nižší. Index PX se po celý den držel v úzkém rozpětí, zakončil nakonec se ziskem 0,17%. Objem obchodů lehce překročil objem 300 mil. Kč a nižší aktivita šla částečně na vrub svátkům v okolních zemích. Se zavřeným primárním trhem ve Vídni se s akciemi Erste téměř vůbec neobchodovalo a kurz stagnoval na 946 Kč (+0,3%). Prodejní aktivita nadále přetrvává u Monety (-1,94%). Kurz se dostal pod hranici 76 Kč a blíží se k letošním minimům z konce června. Kurz se nachází na atraktivních úrovních, ale lepší výsledky a zlepšený výhled jsou nadále zastíněny hrozbou dalších soudních sporů. Přestože se ČNB vyjádřila ohledně převzetí části aktiv Agrobanky jednoznačně a považuje převod za platný (stejně jako několik předchozích soudních rozhodnutí), některé investory může znervózňovat i negativní mediální aktivita. Včerejší pokles v závěrečné aukci u ČEZu na 411 Kč se potvrdil jako uměle vytvořený, když hned od úvodu dnešního dne se kurz vrátil zpět k hranici 414 Kč, kde i se ziskem 0,78% zavíral. U Fortuny dnes neproběhl na trhu jediný obchod a kurz tak stagnoval na úrovni historického maxima, kam se v předchozích dnech dostal. Akcie O2 posílily o 0,72%. Německo Hlavní zprávy HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný):aktuální hodnota: 0,6 %očekávání trhu: 0,7 %předchozí hodnota: 0.6% HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - předběžný):aktuální hodnota: 2,1 %očekávání trhu: 1,9 %předchozí hodnota: 1.7% HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - předběžný):aktuální hodnota: 0,8 %očekávání trhu: --předchozí hodnota: 2.9% Očekávané události (eruozóna) 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q) aktuální hodnota: očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % 11:00 HDP (sezónně očištěno) (y-y) (2Q) aktuální hodnota: očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,1 % Popis trhu Německý index DAX v úterní seanci mírně vzrostl, když si připsal 0,13 % na 12180,69 b. Nejlépe si vedla Lufthansa (LHA; +4,7 %), jejíž akcie reagovaly strmým růstem na zprávu o tom, že druhé největší německé aerolinky Air Berlin vyhlásil insolvenci. Hlavní věřitel společnosti Etihad Airways už totiž firmě odmítl dodat další finanční podporu. Výrazné finanční potíže se s Air Berlin táhnou již delší čas. V úterý se dařilo také energetice RWE (RWE;+2,3 %), která včera reportovala pozitivní výsledky za 1H. V kladných číslech seanci uzavřely i Fresenius Medical Care (FME; +1,5 %) a Deutsche Post (DPW; +1,0 %). Druhá zmiňovaná firma se dnes dočkala zvýšení cílové ceny od Jefferies z 30 eur na 40 eur na akcii. Doporučení vzrostlo z hold na buy. Rostla také druhá energetika E.ON (EOAN; +0,9 %). Naopak nedařilo se akciím ProSieben (PSM; -1,5 %) a Henkel (HEN3; -0,9 %). Mírně posléze odepisovaly ThyssenKrupp (TKA; -0,7 %), Deutsche Bank (DBK; -0,6 %) a Merck (MRK; -0,5 %). USA Hlavní zprávy Index cen dovozu (m-m):aktuální hodnota: 0,1 %očekávání trhu: 0,1%předchozí hodnota: -0,2 %Index cen dovozu (y-y):aktuální hodnota: 1,5 %očekávání trhu: 1,5 %předchozí hodnota: 1,5 % Newyorský výrobní index (srpen):aktuální hodnota: 25,2očekávání trhu: 10,0předchozí hodnota: 9,8Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný):aktuální hodnota: 0,6 %očekávání trhu: 0,3 %předchozí hodnota: -0,2 % Index realitního trhu NAHB (srpen):aktuální hodnota: 68očekávání trhu: 64předchozí hodnota: 64Podnikové zásoby (červen)aktuální hodnota: 0,5 %očekávání trhu: 0,4 %předchozí hodnota: 0,4 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. srpen) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,0 % 14:30 Započatá výstavba (červenec) aktuální hodnota: očekávání trhu: 1225 tis. předchozí hodnota: 1215 tis. 14:30 Započatá výstavba (m-m) (červenec) aktuální hodnota: očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 8,3 % 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec) aktuální hodnota: očekávání trhu: 1250 tis. předchozí hodnota: 1254 tis. 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (m-m) (červenc) aktuální hodnota: očekávání trhu: -2,0 % předchozí hodnota: 7,4 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. srpen) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -6451 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. srpen) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 569 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (11. srpen) aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3424 tis 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1729 tis. Popis trhu Hlavní americké indexy uzavřely úterní obchodní seanci smíšeně na nule. Zatímco Dow Jones skončil mírně v plusu, když si připsal 0,02 %, širší index Index S&P 500 oslabil o nepatrných 0,05 %. Technologický Nasdaq posléze odepsal o něco více, když oslabil o 0,11 %. Nedařilo se zejména sektoru telekomunikací, oslaboval i sektor zbytné spotřeby. Naopak plusovou seanci zažily defenzivní utility, sektor nezbytné spotřeby či finanční sektor. Tomu pomáhal růst výnosů amerických dluhopisů po zveřejnění makro dat ohledně maloobchodních tržeb. Ty v červenci meziročně vzrostly o 0,6 % při očekávání 0,3 %. V reakci na to posiloval dolar, který se na páru s eurem dostal k hranici 1,1740 EUR/USD. Z jednotlivých společností nejvýrazněji odepsala Advance Auto Parts (AAP; -20 %) poté, co zveřejnila zhoršení výhledu pro fiskální rok. Na opačném konci indexu S&P 500 uzavřela společnost Wynn Resorts (WYNN; +6,3 %), která se dnes dočkala zvýšeného doporučení od Deutsche Bank. Prodejce vybavení Home Depot (DH; -2,8 %) pro domácnost dnes příjemně překvapil kvartálními výsledky, i přesto však akcie firmy uzavřely v záporném teritoriu. O mnoho výrazněji po výsledcích oslabil výrobce luxusních kabelek a doplňků Coach (COH; -15 %). Podnikové zprávy Společnost Coach reportuje solidní výsledky Společnost Home Depot zaznamenala nejvyšší čtvrtletní tržby ve své historii Tesla navýšila plánovaný objem pro vydání dluhopisů o 300 mil. dolarů na 1,8 mld. Buffetova Berkshire prodala celý podíl v General Electrics, vyplývá to z hlášení pro SEC