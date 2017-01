Denní report - úterý 17.01.2017

17.01.2017 22:46

ČR: Pražské burze se tento týden nedaří, ztrácel Čez a finanční emise, SRN: DAX umazal většinu denních ztrát, USA: Finanční sektor (-2,3%) táhl Wall Street dolůPražská burza Popis trhu Pražská burza rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,42% na 923 bodů. Přestože po včerejším svátku se na trh vrátili investoři ze zámoří, likviditě na pražské burze to nepomohlo a ta zůstala nadále výrazně pod průměrem. Čez klesl počtvrté v řadě o -0,54% na 421 Kč, ačkoliv cena el. energie v SRN umazala včerejší ztráty. Prodejní tlak na titulu byl vidět především v závěrečné aukci. Nedařilo se ani finančním titulům a to především rakouským emisím. Erste Bank odepsala – 0,83% na 769 Kč a Vig ztratil -0,61% na 604 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,43% přičemž udržela metu 80 Kč. Komerční banka uzavřela níže o kosmetických -0,10% na 881 Kč. Z menších titulů uzavřel v záporu Pegas (-1,96% 781 Kč) a odmazal tak včerejší zisk. Naopak s přírůstkem uzavřela Kofola (+0,88%). Podnikové zprávy Německo Hlavní zprávy Průzkum ZEW - index očekávání (leden): aktuální hodnota:16,6 očekávání trhu: 18,4 předchozí hodnota: 13,8 Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden): aktuální hodnota: 77,3 očekávání trhu: 65,0 předchozí hodnota: 63,5 Hlavní zprávy (eurozóna) Registrace nových aut (EU27) (prosinec): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,8 % Průzkum ZEW - index očekávání (leden): aktuální hodnota: 23,2 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 18,1 Očekávané události 08:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 08:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Stavební výroba (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 % 11:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,2 % 11:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Index DAX uzavřel o 0,13 % níže na 11540 b. Německé akcie dnes otevřely v záporu, index DAX kolem poledne ztrácel přes 1,1 %. Poté však většinu ztrát umazal a osciloval kolem nuly. V plusu však uzavřít nedokázal. Akcie aerolinky Lufthansa (LHA) s 4,3% ziskem výrazně outperformovaly trh po spekulacích, že o podíl ve společnosti jeví zájem aerolinky Etihad, se kterými Lufthansa na některých letech spolupracuje. Analytici jsou však spíše skeptičtí, i vzhledem k tomu, že Etihad je firma ze Spojených arabských emirátů, což by ztížilo právní aspekt transakce. Aerolinky část zisků odevzdaly po zprávě Reuters s odkazem na anonymní zdroj z firmy, podle kterého firmy spolu o podílu nejednají. Akcie dalších německých společností obchodovaly bez výraznějších změn, přes procento odepsal pouze HeidelbergCement (HEI; -1,3 %). Podnikové zprávy Ministr hospodářství Německa Sigmar Gabriel varuje Trumpa před zaváděním cla na automobily USA Hlavní zprávy Newyorský výrobní index (leden): aktuální hodnota: 6,5 očekávání trhu: 8,5 předchozí hodnota: 9,0 / revize: 7,6 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 % 14:30 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Jádrový CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,7 % 14:30 Jádrový CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 % 14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec): očekávání trhu: 249753, předchozí hodnota: 249357 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,4 % 15:15 Využití kapacit (prosinec): očekávání trhu: 75,4 %, předchozí hodnota: 75,0 % 16:00 Index realitního trhu NAHB (leden): očekávání trhu: 69, předchozí hodnota: 70 22:00 Čistý příliv kapitálu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $18,8 mld. 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $9,4 mld. Popis trhu Zámořské akciové indexy se postupně ponořily více do záporného teritoria tlačené rostoucími ztrátami finančních společností, které ustoupily ze svých maxim po předchozím silném rally. Širší index S&P500 uzavřel slabší o 0,3%. Nejhůře si vedl technologický Nasdaq, který oslabil o 0,63%. Přední bankovní instituce vykázaly ztráty mezi 3-4% včetně dnes reportující spol. Morgan Stanley (MS), které po kladném openu na základě lepších než očekávaných čísel ztratily 3,8%. Podobný vývoj panoval i ve farmaceutickém sektoru (-1,7%). Dařilo se naopak defenzivám v čele s utilitami (+1,2%) a producentům statků každodenní spotřeby (+1,3%). Na trhu je i přes solidní start výsledkové sezony (reportovaly především banky) patrná ochota investorů uzamykat naakumulované tučné zisky tažené především „slovy“ nikoliv „činy“ nově zvoleného prezidenta D.Trumpa, který usedne do úřadu až tento pátek, 20. ledna. Na rostoucí opatrnost reagovaly i drahé kovy – zlato (+1,1%) postoupilo na nejvyšší hodnotu za bezmála 2 měsíce, stříbro se pak se ziskem 2,4% posunulo na nejvyšší hodnotu od poloviny prosince, zatímco americký dolar postupně ustupuje z mnohaletých maxim. Zajímavý den registrovala britská libra. Ta po zveřejněném záměru britské premiérky obrátila kormidlo posledních dní a prudce zpevnila (+3% vůči USD). Mezidenní zisk 2% téměř odmazala i ropa, která po ataku hladiny 53,5 USD/barel sestoupila zpět k 52,5 USD/b. Podnikové zprávy Tiffany & Co. reportovala výsledky za vánoční sezonu Investiční banka Morgan Stanley ve 4Q nad očekávání Pojišťovna United Health prezentovala výsledky za 4Q 2016 nad očekávání Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.