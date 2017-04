Denní report - úterý 18.04.2017

18.04.2017 22:11

ČR: Pražská burza v úvodu zkráceného obchodního týdne ztratila, SRN: Německý trh po svátcích klesal ke 12 tisícům bodů, USA: Americké trhy korigovaly pondělní růstPražská burza Popis trhu Pražská burza po Velikonocích navázala na poklesy před svátečními dny a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,87% na 968 bodů. Stalo se tak v souladu s vývojem na západoevropských trzích, kterým se úvod do zkráceného obchodního týdne taktéž nepovedl. Investoři jsou nyní opatrní, když se blíží ostře sledované volby ve Francii. V obchodní aktivitě na pražské burze výrazně vyčníval Čez s objemem 361 mil. Kč, což byla téměř polovina celkového zobchodovaného objemu. Elektrárenská společnost nakonec ztratila -0,61% a uzavřela pod metou 440 Kč. Nicméně podobně jako na evropských burzách se především nedařilo finančnímu sektoru. Erste Bank odepsala -1,21% na 784 Kč a Vig klesl o -1,41% na 587 Kč. Dále pak si Komerční banka pohoršila o -1,45% na 945 Kč a Moneta Money Bank uzavřela pod 80 Kč slabší o -0,37%. Akcie O2 ztratily -1,19% na 290 Kč a z menších emisí odepsal Pegas -1,14% a Kofola -1,12%. Naopak dařilo se Fortuně (+2,26%) poté, co skupina menšinových akcionářů zastupovaná společnosti Templeton považuje odkupní cenu za nižší, než jaká by měla být férová cena. Unipetrol po navýšení cílové ceny stoupl o +2,34% na 258 Kč. Podnikové zprávy Drobní akcionáři Fortuny považují cenu k odkupu akcií společnosti za nízkou, říká Templeton Stock Spirits uzavřel dohodu s Beam Suntory o distribuci produktů americké firmy na Slovensko Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Theresa Mayová chce v Británii vypsat předčasné volby na 8. června Očekávané události (eurozóna) 08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,2 % 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 15,7 mld. 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 16,2 mld., předchozí hodnota: -0,6 mld. 11:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,4 % 11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 % Popis trhu Frankfurtská burza po svátcích, podobně jako ostatní evropské trhy, klesala. Index DAX zakončil seanci na hranici 12 tisíc bodů, nejníže v tomto měsíci. Nejméně se dařilo společnosti ThyssenKrupp (TKA -2,8 %), Bayer (BAYN -2,2 %) či RWE (RWE -2,2 %). Po předběžných výsledcích za první čtvrtletí výrazně rostl Volkswagen (VOW3 +4,4 %). Zisk automobilky dle oficiální zprávy překonal odhady trhu, dařilo se především novým modelům. Index Stoxx Europe 600 odepsal 1,4 %, nejvíce klesaly energetické a surovinové společnosti. USA Hlavní zprávy Započatá výstavba (březen): aktuální hodnota: 1215 tis. očekávání trhu: 1250 tis. předchozí hodnota: 1288 tis. Počet nově vydaných stavebních povolení (březen): aktuální hodnota: 1260 tis. očekávání trhu: 1250 tis. předchozí hodnota: 1213 tis. / revize 1216 tis. Průmyslová produkce (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,0 % Využití kapacit (březen): aktuální hodnota: 76,1 % očekávání trhu: 76,1 % předchozí hodnota: 75,4 % / revize 75,7 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. dubna): očekávání trhu: -1700 tis., předchozí hodnota: -2166 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. dubna): očekávání trhu: 100 tis., předchozí hodnota: 276 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (14. dubna): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -2973 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (14. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -2153 tis. 20:00 Béžová kniha Fedu Popis trhu Americké trhy v úterý korigovaly pondělní růst na pozadí začínající výsledkové sezony a rostoucích politických rizik. Dow Jones odepsal 0,55 %, tlačen níže především bankou Goldman Sachs a zdravotnickou společností Johnson & Johnson po výsledcích. V rámci souhrnného S&P 500 (-0,29 %) se nejméně dařilo zdravotnickému a finančnímu sektoru. Mírně rostly tradičně stabilní sektory jako nezbytná spotřeba a utility. Evropské trhy po Velikonocích klesaly, investory znepokojila např. zpráva o předčasných volbách ve Velké Británii, index FTSE 100 klesal o více než dvě procenta, libra v závěru dne výrazně posílila. Trhy naceňovaly také události ze závěru minulého týdne (makrodata z USA, vývoj situace v Asii či na Blízkém východě). Podporou mohly být výsledky Volkswagenu či zvýšený výhled MMF. I americká seance se vyvíjela v negativním duchu. Jak již bylo zmíněno, v úterý reportovaly výsledky za první čtvrtletí společnosti které jsou součástí indexu Dow Jones. Další zvučná jména budou následovat i ve zbytku týdne. Hlavním tématem byla bezpochyby banka Goldman Sachs (-4,8 %), která i přes solidní růst nenaplnila očekávání analytiků. Dalším reportujícím byl zdravotnický Johnson & Johnson (-3,4 %) a třetici doplnila společnost UnitedHealth (+1,0 %) se slušným růstem v prvním čtvrtletí. Pozitivní výsledky představila také Bank of America. Výrazně se v 1Q nedařilo např. výrobci motocyklů Harley-Davidson (-3,9 %), zaznamenal pokles obratu o 14 %. Obecně lze očekávat, že výsledky budou hlavním hybatelem trhů i v následujících týdnech. Dolar na páru s eurem výrazně oslabil až k úrovni 1,073 (EURUSD +0,85 %), bezpečné přístavy rostly (Zlato +0,6 %). Podnikové zprávy Johnson & Johnson reportoval smíšené výsledky za 1Q, akcie klesají Goldman Sachs i přes růst zisku v 1Q nenaplnila očekávání analytiků Výsledky Bank of America za 1Q předčily očekávání analytiků Netflix oznámil za 1Q méně předplatitelů než se čekalo, výnosy i zisk však výrazně vzrostly Cardinal Health koupí divize společnosti Medtronic za celkem 6,1 miliardy dolarů