Denní report - úterý 20.06.2017

20.06.2017 22:16

ČR: Pražská burza korigovala včerejší zisky, index zpět pod metou 1 000 bodů, SRN: Německý DAX uzavřel dnešní obchodní seanci poklesem, USA: Americké indexy sestoupily z vrcholu, energie pod tlakem Pražská burza Popis trhu Pražská burza se od openu ponořila do záporného teritoria a korigovala částečně pondělní slušné přírůstky. Index PX se vrátil pod psychologickou metu 1 000 bodů a nakonec ztratil -0,58% na 998 bodů. Nedařilo se především rakouským finančním emisím s poklesem výnosů na dluhopisových trzích. Erste Bank tak odepsala -1,79% s oceněním pod 850 Kč a Vig si pohoršil o -1,21% na 651 Kč. Ani blížící se dividenda u Čezu – tento pátek naposled na burze s nárokem – neláká investory a titul padl o -1,18% na 445 Kč, při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč. Dále pak Unipetrol oslabil o -0,42% na 284 Kč a Moneta Money Bank o -0,13%. Analytici Erste Bank dnes zvýšili cílovou cenu pro Philip Morris na 15 033 Kč z přechozích 10 750 Kč. Titul však pozitivně nereagoval a po pěti růstových seancích, kdy posílil od mety 14 000 Kč k 15 000 Kč, došlo k výběru krátkodobých zisků se závěrem na 17 720 Kč (-1,70%). Naopak dařilo se akciím O2 (+1,24% 284 Kč) a Komerční banka si polepšila o +0,50% na 916 Kč. Podnikové zprávy Erste zvyšuje cílovou cenu pro Philip Morris na 15 033 Kč, doporučení "držet" Německo Hlavní zprávy PPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % PPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 3,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: 22,2 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 34,1 mld. / revize: 35,7 mld. Běžný účet (bez sezónního očištění) (duben): aktuální hodnota: 21,5 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 44,8 mld. / revize: 46,4 mld. Popis trhu Po včerejším růstu se německý DAX dnes dočkal mírného poklesu. I nadále posilují akcie skupiny E.ON (EOAN; +1,0 %) po včerejším zvýšeném doporučení od Morgan Stanley z equal-weight na overweight s cílovou cenou 10,30 euro (předchozí 7,30 euro). Mírně rostly i akcie automobilky Volkswagen (VOW3; +0,6 %) a v růstu pokračují Deutsche Boerse AG (DB1; +0,4 %) a Merck (MRK; +0,2 %). Televizní společnost ProSieben (PSM; +0,4 %) dnes korigovala včerejší ztráty. Naopak včerejší růst vystřídal pokles pro ocelárnu ThyssenKrupp (TKA; -1,9 %). Klesají také Adidas (ADS; -1,6 %), RWE (RWE; -1,5 %) a Bayer (BAYN; -1,2 %). USA Hlavní zprávy Běžný účet platební bilance (1Q): aktuální hodnota: -$116,8 mld. očekávání trhu: -$123,8 mld. předchozí hodnota: -$112,4 mld. / 114,0 mld. Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,8 % 16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 5,54 mil., předchozí hodnota: 5,57 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,3 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června): očekávání trhu: -1200 tis., předchozí hodnota: -1661 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. června): očekávání trhu: -700 tis., předchozí hodnota: -1156 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. června): očekávání trhu: 101 tis., předchozí hodnota: 2096 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. června): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 328 tis. Popis trhu Přední americké indexy ukončily úterní seanci v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který ztratil přes 0,8%. Širší S&P500 pak odepsal bezmála 0,7%. Nedařilo se především energiím (-1,2%) po poklesu ceny ropy na nová letošní minima při testování hranice 43 USD/barel. Vyšší ztráty zaznamenal i segment zbytné spotřeby (-1,3%), přes 1% pak odepsaly i průmyslové společnosti. Relativně nejlépe se vedlo zdravotnictví (+0,3%) a utilitám (+0,1%). Energetický sektor dále trpí pod taktovkou ceny ropy, která se propadla pod minima z úvodu května, když nejbližší kontrakt registroval ceny pod hranicí 43 USD/barel, znamenající posun na nová letošní minima, v návaznosti na zprávy o navyšování libyjské produkce, zvyšující obavy z pokračujícího nadbytku ropy na trhu. V turbulentním prostředí budou zítra ostře sledována pravidelná týdenní data o stavu amerických zásob ropy a ropných produktů. Neméně pak páteční údaj o počtu otevřených vrtů v USA. Ten nepřetržitě roste od květnového minima v loňském roce (404 vrtů) a nyní se s 933 otevřenými vrty nachází na nejvyšší hodnotě za poslední 2 roky. V kontextu cenových tlaků by se ale toto tempo mohlo v dalších týdnech snižovat ba dokonce nelze vyloučit (dočasné?) zastavení růstového trendu. V rámci segmentu zbytných statků výrazné ztráty registrovaly maloobchodní řetězce s oděvy a módními doplňky (v rámci subindexu S&P500 -3%) po oznámení o plánech online giganta Amazon (AMZN -0,2%) o vytvoření nové prodejní platformy s módou „Prime Wardrobe“, zvyšující obavy o udržení konkurenceschopnosti tradičních obchodních domů. Z jednotlivých společností z S&P500 si nejlépe stál výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD +5,8%) těžící ze zdržení uvedení nových procesorů na trh ze strany hlavního konkurenta Intel (INTC -1,3%). Solidní zisk si připsala též farmacutická spol. Regeneron Pharmaceuiticals (REGN +4,6%) po horších než očekávaných výsledcích klinických testů potenciálně alternativního léku konkurenční spol. Novartis (NVS +0,2%). 