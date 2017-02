Denní report - úterý 21.02.2017

21.02.2017 22:16

ČR: Pokračující optimismus na globálních trzích posunul pražskou pouze mírně výše, SRN: Německé akcie uzavřely v plusu, USA: Opět nové rekordy v zámoříPražská burza Popis trhu Západoevropské akcie v dnešní seanci slušně rostly a navyšovaly včerejší zisky, zámořské indexy po volném dni otevřely na nových rekordech. Rovněž pražská burza tak měla prostor k dalšímu růstu, nicméně index PX nakonec přidal pouze 0,12% na 974 bodů. Dařilo se akciím Vig, které se krátce před koncem seance obchodovaly okolo 635 Kč se ziskem 2%, avšak v závěrečné aukci padly na 627 Kč (+0,66%). Unipetrol po včerejším proražení psychologické mety 200 Kč pokračoval v růstu a uzavřel na 206 Kč s přírůstkem 1,98%. Nicméně stalo se tak při relativně nízkém objemu 3,5 mil. Kč. Dále se dařilo rovněž emisi Moneta Money Bank, když přidala 0,64%. Včerejší neúspěšný vstup do nového týdne mírně korigovaly akcie O2 a stouply o 0,77% na 275 Kč. Naopak nejlikvidnějším titulům na českém trhu se nedařilo. Zatímco Erste Bank (794 Kč -0,14%) a Komerční banka (961 Kč -0,21%) zaznamenaly menší ztráty, Čez oslabil o -0,52% na 440 Kč. Elektrárenská emise se ponořila do záporu v odpolední části seance poté, co se objevil komentář premiéra, že vláda chce výstavbu nových jaderných bloků. Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): aktuální hodnota: 57,0 očekávání trhu: 56,0 předchozí hodnota: 56,4 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 54,4 očekávání trhu: 53,6 předchozí hodnota: 53,4 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): aktuální hodnota: 56,1 očekávání trhu: 54,8 předchozí hodnota: 54,8 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 55,5 očekávání trhu: 55,0 předchozí hodnota: 55,2 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 55,6 očekávání trhu: 53,7 předchozí hodnota: 53,7 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 56,0 očekávání trhu: 54,3 předchozí hodnota: 54,4 Očekávané události (Německo) 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (únor): očekávání trhu: 109,6, předchozí hodnota: 109,8 10:00 Index IFO očekávání (únor): očekávání trhu: 103,0, předchozí hodnota: 103,2 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): očekávání trhu: 116,6, předchozí hodnota: 116,9 Očekávané události (eurozóna) 11:00 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 0,5 % 11:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Index DAX v úterý připsal 1,22 % na 11971,94 b. Na frankfurtské burze rostl Siemens (SIE +2,8 %), Adidas (ADS +2,4 %) či HeidelbergCement (HEI +2,4 %). Bayer (BAYN 1,21 %) rostl o 1,2 % poté, co společnost oznámila dividendu na úrovni 2,7 eur/akcie (2,5 € v 2015). Mírně klesala televizní ProSieben (PSM -0,8 %), spolu s evropskými bankami i Commerzbank (CBK -0,4 %) a Deutsche Boerse (DB11 -0,4 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,7 %. USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 54,3 očekávání trhu: 55,3 předchozí hodnota: 55,0 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 53,9 očekávání trhu: 55,8 předchozí hodnota: 55,6 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): aktuální hodnota: 54,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 55,8 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 % 16:00 Prodeje existujících domů (leden): očekávání trhu: 5,55 mil., předchozí hodnota: 5,49 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: -2,8 % Popis trhu Americké akciové trhy trhly k další rekordy. Trhy navazují na úspěšné evropské obchodování, když se indexy na starém kontinentu poblíž dlouhodobých maxim. Šťávu přímo americkým akciím dnes dodaly dobré výsledky maloobchodních firem v čele s Walmartem (WMT +3,29%), Home Depotem (HD +1,09%) nebo Macy´s (M +0,34%). Rostly všechny sektory indexu S&P 500. Výrobci potravin jako Mondelez, Kellogg (K +1,54%) nebo General Mills (GIS +2,74%) byli na koni díky tahanicím Kraft/Heinz o fúzi s Unileverem. Na opačné straně najdeme akcie těžaře Freeport-McMoRan, který obdržel několik snížených cílových cen po neúspěchu jednání o exportu měďného koncentrátu z Indonésie. Dolar pokračoval v posilování s vyhlídkami na brzký růst sazeb. Ropa posílila o procento. Kolaps zažil plyn (NG), který kvůli předpovědi teplého počasí odepsal až 8%! Podnikové zprávy Retailer Macy's ve 4Q FY 2016 ziskovostí překonal odhady Maloobchodní Wal-Mart v závěru fiskálního roku 2017 v souladu s odhady Řetězec hobbymarketů Home Depot ve 4Q FY 2016 hospodařil nad očekávání Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.