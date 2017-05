Denní report - úterý 23.05.2017

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty, SRN: Německé akcie s mírnými zisky, USA: Americké akcie se symbolickými ziskyPražská burza Popis trhu Pražská burza navázala na neúspěšný vstup do nového týdne a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,89% na 1 007 bodů. Hlavní podíl na negativním vývoji měl technický pokles akcií Erste Bank (887 Kč -2,04%), které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu 1 EUR hrubého. Nicméně nebýt této technické akce tak by Erste Bank posílila, jelikož klesla méně, než je dividenda. Pojišťovna Vig po dnešních mírně lepších výsledcích po většinu obchodního dne posilovala, avšak v závěru propadla o -0,86% na 647 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance -0,97% na 931 Kč, v záporu zakončila i Moneta Money Bank pod metou 80 Kč (-0,31%). Čez uzavřel přesně na hodnotě 450 Kč, což je pouze kosmetický pokles o -0,29%. Silně oslabil Unipetrol, když padl pod úroveň 280 Kč (-2,95%) a Kofola se vrátila pod 400 Kč (-1,24%). Naopak v kladném teritoriu uzavřely akcie O2 (276 Kč +0,69%). Podnikové zprávy Pojišťovna VIG představila výsledky nad očekávání Likérka Stock Spirits Group před valnou hromadou zveřejnila prohlášení k hospodaření v úvodu roku Fortuna oznámila dokončení akvizice společnosti Hattrick Sports Group a prodej loterie Sazce Německo Hlavní zprávy (Německo) HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 2,9 % Osobní spotřeba (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,2 % Vládní výdaje (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,3 % Kapitálové investice (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,4 % Stavební investice (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,5 % předchozí hodnota: 1,6 % / revize: 0,8 % Domácí poptávka (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 0,7 % Vývoz (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,8 % / revize: 1,7 % Dovoz (q-q) (1Q): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 3,1 % / revize: 2,5 % Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný): aktuální hodnota: 59,4 b. očekávání trhu: 58,0 b. předchozí hodnota: 58,2 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 55,2 b. očekávání trhu: 55,5 b. předchozí hodnota: 55,4 b. Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný): aktuální hodnota: 57,3 b. očekávání trhu: 56,6 b. předchozí hodnota: 56,7 b. Index IFO podnikatelského klimatu (květen): aktuální hodnota: 114,6 b. očekávání trhu: 113,1 b. předchozí hodnota: 112,9 b. Index IFO očekávání (květen): aktuální hodnota: 106,5 b. očekávání trhu: 105,4 b. předchozí hodnota: 105,2 b. Index IFO hodnocení současných podmínek (květen): aktuální hodnota: 123,2 b. očekávání trhu: 121,0 b. předchozí hodnota: 121,1 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 57,0 b. očekávání trhu: 56,5 b. předchozí hodnota: 56,7 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 56,2 b. očekávání trhu: 56,4 b. předchozí hodnota: 56,4 b. Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 56,8 b. očekávání trhu: 56,7 b. předchozí hodnota: 56,8 b. Očekávané události (Německo) 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červen): očekávání trhu: 10,2, předchozí hodnota: 10,2 Popis trhu Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako většina západoevropských trhů s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,3% na 12 662 bodů. Dařilo se zejména energetickému E.Onu (EOAN +3,9%), ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +2,6%) a koncernu Bayer (BAYN +1,2%). Oslabovala naopak realitní Vonovia (VNA -1,0%) nebo farmaceutický Merck (MRK -0,9%). Po zprávách o policejní razii v centrále společnosti ve Stuttgartu oslabovaly akcie automobilky Daimler (DAI -0,8%). Podnikové zprávy Sídlo automobilky Daimler bude prohledávat policie, vyšetřuje možné podvody s emisemi USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 52,5 b. očekávání trhu: 53,0 b. předchozí hodnota: 52,8 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 54,0 b. očekávání trhu: 53,3 b. předchozí hodnota: 53,1 b. Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): aktuální hodnota: 53,9 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,2 b. Prodeje nových domů (duben): aktuální hodnota: 569 tis. očekávání trhu: 610 tis. předchozí hodnota: 621 tis. Prodeje nových domů (m-m) (duben): aktuální hodnota: -11,4 % očekávání trhu: -1,8 % předchozí hodnota: 5,8 % Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): aktuální hodnota: 1 očekávání trhu: 15 předchozí hodnota: 20 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,1 % 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 % 16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 5,65 mil., předchozí hodnota: 5,71 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: 4,4 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -1753 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. května): očekávání trhu: -250 tis., předchozí hodnota: 35 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. května): očekávání trhu: -750 tis., předchozí hodnota: -413 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (19. května): očekávání trhu: -985 tis., předchozí hodnota: -1944 tis. Popis trhu Americké akcie zakončily dnešní obchodování se symbolickými zisky. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,2% a zůstaly tak několik bodů pod svými historickými maximy. Dařilo se finančním společnostem (+0,8%), zdravotnickému sektoru (+0,3%) a utilitám (+0,2%). Oslabil naopak spotřebitelský sektor (-0,4%). V rámci indexu SP500 si díky lepším kvartálním výsledkům nejlépe vedl výrobce zdravotnických přístrojů Agilent Technologies (A +4,2%). Na opačné straně žebříčku uzavřel po velmi slabých čtvrtletních výsledcích prodejce autodílů AutoZone (AZO -11%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabil zemní plyn (-3,0%), kukuřice (-1,5%), pšenice (-1,1%), sója (-0,9%) nebo zlato (-0,7%). Severním směrem se naopak vydala ropa (+0,8%). 