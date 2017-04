Denní report - úterý 25.04.2017

25.04.2017 22:40

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie připsaly mírný zisk, USA: Americké indexy vykázaly solidní zisky, Nasdaq nad 6000 bodyPražská burza Popis trhu Po včerejším silném nárůstu dnes pražská burza konsolidovala a měřeno indexem PX zakončila s mírnou změnou +0,05%. Erste Bank se po pondělní rally udržela poblíž více jak 5,5 letých maxim, když uzavřela s nepatrným poklesem -0,25% na 865 Kč. Před zítřejším výsledkovým reportem posílily akcie Cme podesáté v řadě a to o 0,62% s kurzem těsně pod 90 Kč. Včerejší pokles umazaly akcie O2 (+0,95%) a Unipetrolu (+0,44%), přičemž obě společnosti budou ohlašovat své výsledky v druhé polovině týdne. Slušný zisk zaznamenaly akcie Philip Morris (13 380 Kč +1,36%). Stagnaci zakončily bankovní emise Moneta Money Bank a Komerční banka. Nedařilo se Čezu, který odepsal -0,64% na 432 Kč. Celkový zobchodovaný objem necelých 800 mil. Kč je nadprůměrný. Podnikové zprávy Podle Fortuny soud zakázal hlasování o akvizici rumunských společností Valná hromada Komerční banky schválila dividendu 40 kč na akcii Projekce hospodaření společnosti Central European Media Enterprises za 1Q 2017 Německo Popis trhu Německý DAX pondělní maxima výrazněji nerozšířil, v úterý doznal pouze kosmetických změn a zakončil se ziskem 0,15 %. Na frankfurtské burze se dařilo společnosti Merck (MRK +2,6 %), dále ThyssenKrupp (TKA +2,5 %) či automobilkám, Daimler (DAI +1,7 %) a Volkswagen (VOW3 +1,4 %). Klesal naopak Continental (CON -2,6 %) nebo Fresenius (FRE -1,6 %) po zprávě o akvizici amerického výrobce léků Akor. Níže byla také televizní ProSieben (PSM -1,3 %) po snížení hodnocení od investiční skupiny Macquarie. Index Stoxx Europe 600 připsal 0,3 %, dařilo se zejména realitním společnostem či zdravotnictví. Podnikové zprávy Německý SAP představil solidní výsledky za první čtvrtletí USA Hlavní zprávy Index cen domů FHFA (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,0 % Prodeje nových domů (březen): aktuální hodnota: 621 tis. očekávání trhu: 584 tis. předchozí hodnota: 592 tis. Prodeje nových domů (m-m) (březen): aktuální hodnota: 5,8 % očekávání trhu: -1,4 % předchozí hodnota: 6,1 % Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben): aktuální hodnota: 20 očekávání trhu: 16 předchozí hodnota: 22 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,8 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: -1875 tis., předchozí hodnota: -1034 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -778 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 1542 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: -1250 tis., předchozí hodnota: -1955 tis. Popis trhu Americké trhy navázaly na včerejší tučné zisky a opět vykázaly solidní mezidenní bilanci v čele s užším indexem DJIA, který posílil o 1,12% těsně pod hladinu 21 tis. bodů. Na historickém maximu pak uzavřel technologický Nasdaq, který současně dobyl psychologickou metu 6000 bodů. Růstový koktejl namíchaly veskrze příznivé kvartální výsledky (Du Pont +3,6%, McDonald's +5,4%, Caterpillar +7,9%, 3M +0,5%), pokračující povolební (Francie) optimismus v Evropě, příznivá data z US trhu nemovitostí i očekávání z blížícího se představení tamních masívních daňových škrtů. Na programu je zítra a hovoří se o historickém milníku v čele se snížením korporátní daně z 35% na 15%. V čele sektorových růstů stanuly základní materiály (+1,6%) a po růstu ceny ropy v závěru seance i energie (+0,9%). Jim sekundoval finanční sektor (+0,8%) na pozadí růstu tržních výnosů. Naopak defenzivní odvětví mírně ztrácela – telekomunikace (-0,3%) a utility (-0,1%). Nedařilo se ani drahým kovům, když stříbro odepsalo 1,7%, zlato pak končilo slabší o 0,9% navzdory oslabování dolaru. Vedle Caterpillaru si dnes připsal solidní zisk po kvartálním reportu i přední dodavatel laboratorních nástrojů Waters Corp (WAT +7,4%). Do popředí a na nová historická maxima se posunul i poskytovatel video obsahu Netflix (NFLX +6,1%) po oznámení o vstupu na čínský trh. Naopak v suterénu se nacházely po slabých čtvrtletních výsledcích akcie Ryder System (R -13%) a Express Scripts (ESRX -11%) po zveřejnění informace o pravděpodobném neprodloužení spolupráce se svým největším zákazníkem Anthem (ANTM) od roku 2019. Podnikové zprávy Americký Du Pont v prvním čtvrtletí pozitivně překvapil Coca-Cola dnes představila smíšené výsledky za první čtvrtletí Společnost McDonald's v úvodu roku 2017 překvapila Společnost 3M překonala odhady a zvýšila výhled