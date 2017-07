Denní report - úterý 25.07.2017

25.07.2017 22:16

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky; SRN: Německý DAX přidal půl procenta; USA: Wall Street dnes posilovala, S&P 500 a Nasdaq uzavřely na nových maximechPražská burza Popis trhu Pražská burza navázala na včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o dalších 0,74% na 1 015 bodů. Podporou pro index se staly především rakouské finanční emise, které těžily z výkonnosti bank v Evropě, kde byly nejziskovějším sektorem. Erste Bank tak v Praze růstem o 2,32% na 920 Kč zakončila na nejvyšší uzavírací hodnotě za téměř 6,5 let při největším denním objemu 125 mil. Kč. Vig si polepšil o 2,06% na 670 Kč. Tuzemské banky zakončily bez výraznějších změn, Moneta Money Bank stagnovala pod 80 Kč a Komerční banka se zvedla o nepatrných 0,26% na 969 Kč. Akcie mediální Cme po dnešním mírně lepším výsledkovém reportu posílily o 2,16% na 97 Kč. Čez uzavřel poblíž včerejšího ocenění na 399 Kč (+0,10%). V záporném teritoriu zakončily akcie O2 (-0,53%) a Unipetrolu (-0,83%). Podnikové zprávy CME vykázala čistý zisk i OIBDA za 2Q nad odhady, naopak výnosy pod konsensem Kofola zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční 25. srpna Německo Hlavní zprávy Index IFO podnikatelského klimatu (červenec): aktuální hodnota: 116,0 očekávání trhu: 114.9 předchozí hodnota: 115.1 Index IFO očekávání (červenec): aktuální hodnota: 107,3 očekávání trhu: 106.5 předchozí hodnota: 106.8 Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec): aktuální hodnota: 125,4 očekávání trhu: 123.8 předchozí hodnota: 124.1 Popis trhu Německý DAX uzavřel úterní seanci téměř půl procentním růstem, když si konkrétně připsal 0,45 % na 12264,31 b. Dařilo se zejména finančním institucím, které rostly v reakci na rostoucí výnosy. Banky Commerzbank (CBK; +2,5 %) a Deutsche Bank (DBK; +2,4 %) si obě připsaly přes dvě procenta. Před zítřejšími kvartálními výsledky posilovala také burzovní společnost Deutsche Boerse AG (DB1; +1,5 %). Podobně rostla v procentuálním vyjádření také pojišťovna Alianz (ALV; +1,5 %). Naopak odepisovala společnost ProSieben (PSM; -1,8 %). Silnější euro pak nepomáhalo automobilkám a Volkswagen tak (VOW3; -1,3 %) uzavřel v červených číslech. Daimler (DAI; +0,2 %) nakonec seanci před zítřejším kvartálním reportem zakončil v mírném plusu. Naopak někollik desetin procenta odepsaly Linde (LIN; -0,7 %), Deutsche Telekom (DTE; -0,5 %) a E.ON (EOAN; -0,4 %). USA Hlavní zprávy Index cen domů FHFA (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0.5% předchozí hodnota: 0.7% Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červenec): aktuální hodnota: 14 očekávání trhu: 7 předchozí hodnota: 7 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6.3%16:00 Prodeje nových domů (červen): očekávání trhu: 615 tis., předchozí hodnota: 610 tis.16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červen): očekávání trhu: 0.8%, předchozí hodnota: 2.9%16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (21. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4727 tis.16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23 tis. Popis trhu Americké akciové indexy se od začátku obchodování, vyjma téměř stagnujícího technologického Nasdaqu, pohybovaly v kladných číslech. S&P 500 nakonec uzavřel silnější o 0,29 % na úrovni 2477,08, dostal se na nová historická maxima a zaznamenal první růst po třech poklesech v řadě. Bluechipový DJIA vzrostl o 0,47 % na 21613,43 bodu. Prakticky po celý den stagnující Nasdaq nakonec uzavřel na hladině 6412,17 (+0,02 %), nicméně i to stačilo na nové zavírací maximum. Dnes méně výrazný technologický sektor (v rámci S&P 500 ztratil 0,2 %) byl negativně ovlivňován např. akciemi technologického gigantu Alphabet (mateřská společnost Googlu), jenž poklesly o 3 % na 950,7 USD či akciemi výrobce pevných disků Seagate Technology, jenž odepsaly dokonce 16,5 % na 33,2 USD. Obě společnosti nepřesvědčily svými kvartálními výsledky hospodaření. Konkrétně, investoři u Alphabet negativně vnímají narůstající náklady, Seagate Technology zase zklamala slabšími výnosy a ziskovostí. Naopak dobré výsledky za 2Q 2017 představily řetězec rychlého občerstvení McDonald’s a producent těžké strojní techniky Caterpillar (ten navíc zvýšil výhled tržeb a zisku pro celý letošní rok). Akcie McDonald’s tak vzrostly o 4,8 % na 159,07 USD a akcie Caterpillar posílily o 5,9 % na 114,54 USD. Dařilo se ropě, jenž přidala slušných 3,3 % na 47,9 USD po informacích, že Saudská Arábie by mohla omezit exporty této suroviny. Na to reagoval celý energetický sektor, který posílil o 1,3 % a patřil tak mezi nejrůstovější odvětví. Rostly i ostatní komodity jako měď (+3,9 %) či stříbro (+0,1 %), což podporovalo akcie producentů základních materiálů. Výrazně tak např. vzrostly akcie Freeport-McMoRan, a to o 14,7 % na 14,86 USD. Celý sektor základních materiálů přidal 1,2 %. Podnikové zprávy Alphabet zaznamenal ve 2Q kvůli pokutě od Evropské komise největší pokles zisku od roku 2008 Michael Kors koupí značku Jimmy Choo za 896 mil. Biogen předčil ve 2Q očekávání a zlepšil výhled United Technologies reportovala výsledky za 2Q a zlepšila výhled pro fiskální rok McDonald's předčil očekávání a zaznamenal největší růst porovnatelných tržeb za 5 let General Motors ve 2Q překonal odhady na úrovni EPS, naopak tržby pod konsensem