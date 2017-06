Denní report - úterý 27.06.2017

27.06.2017 22:21

ČR: Pokles v Praze zastaven, SRN: Německý DAX v úterý klesal, USA:Index Dow Jones v červeném teritoriu. . Pražská burza Popis trhu Pražská burza po sérii pěti poklesů v řadě zastavila svůj propad a dnes se pohybovala převážně v zelených číslech. Index PX nakonec posílil o 0,48% na závěrečných 976 bodů. Dopolední projev šéfa ECB Draghiho podpořil euro a s rostoucími výnosy německých dluhopisů se v Evropě dařilo především bankovnímu sektoru. Z této situace těžila na našem trhu tradičně nejvíce Erste Group, která dokázala smazat své dopolední ztráty a zavírala se ziskem 1,1%. Komerční banka reagovala umírněnějším způsobem (+0,5%), akcie Monety tradičně vývoj v sektoru příliš nekopírují a oslabily o 0,7%. Nad hranici 400 Kč se vrátil ČEZ (+1,25%), když zájem kupců na nižších hodnotách je nadále patrný a aktivita na prodejní straně nebyla tentokrát tak výrazná. Před závěrem trhu přišla informace o podané nabídce skupiny Energo-Pro na odkup bulharských aktiv ČEZu. Zájemců o tyto aktiva je více a ČEZ chce prodej dokončit v průběhu druhé poloviny roku. Výraznější pohyby byly dnes k vidění u menších emisí. Fortuna si připsala 5% a dostala se na 135 Kč. Investoři nadále spekulují o opakovaném vylepšení nabídky na převzetí akcií ze strany majoritního akcionáře. Možných scénářů je však více a zahrnují i variantu, že bude od záměru odkupu ustoupeno. Po několika slabších dnech se aktivita vrátila i do Pegasu. Objem obchodů byl přes 15 mil. Kč a kurz posílil o 2,4%. Slabší výkonností se dnes prezentovala mediální CETV (-1,6%), v záporu končily den rovněž akcie O2 (-1,3%). Podnikové zprávy Energetická společnost Energo - Pro podala nabídku na koupi bulharských aktiv ČEZu Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Banky by měly dávat stranou více zdrojů, které jim pomohou absorbovat případné ztráty, říká Draghi Trhy reagovaly na Draghiho slova o reflačních tlacích, euro posiluje, německé dluhopisy klesají Očekávané události 08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,1 % 08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 6,1 % Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 4,9 % Popis trhu Německý DAX v úterý odepsal 0,71 % na 12679,65 b. V Německu dnes rostly zejména akcie bank. Ty tak reagovaly na růst výnosů německých dluhopisů po projevu prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho. I přesto, že Draghi výrazně nezměnil význam svých slov a nadále zdůrazňuje trpělivost a nutnost uvolněné měnové politiky ECB, reagovaly trhy výrazně na Draghiho slova o tom, že deflační hrozba je pryč a prim začínají hrát reflační tlaky. I přesto, že v kontextu Draghiho řeči je zřejmé, že měnová politika ECB zůstane nezměněna minimálně v řádu několika měsíců, způsobila prezidentova slova o reflaci skokový pokles cen německý 10letých vládních dluhopisů. Na pozadí rostoucích výnosů posléze rostla jak Commerzbank (CBK; +4,9 %), tak i Deutsche Bank (DBK; +3,2 %). Naopak silnější euro tlačilo dolů akcie automobilek BMW (BMW; -0,8 %) a Daimler (DAI; -0,4 %). Mírně odepsal také Volkwagen (VOW; -0,3 %). O mnoho výrazněji odepsal výrobce automobilových součástek Continental (CON; -3,3 %). Nedařilo se ani utilitám E.ON (EOAN; -3,0 %) a RWE (RWE; -2,4 %). USA Hlavní zprávy Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): aktuální hodnota: 7 očekávání trhu: 6 předchozí hodnota: 1 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,6 % 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 % 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,3 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. června): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -2451 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. června): očekávání trhu: -875 tis., předchozí hodnota: -1080 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (23. června): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -578 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (23. června): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 1079 tis. Popis trhu V úterní seanci se americké akciové trhy držely v červeném. Index Dow Jones ztratil o 0,3% a index S&P 500 si odepisal 0,56%. Trhy spíše vyčkávaly na komentář předsedkyně Rady guvernérů FEDu Janet Yellen, který může být zásadní událostí, která ovlivnila dnešní obchodní seanci. Investory byl také netrpělivě očekáván dnešní report Indexu spotřebitelské důvěry zpracovávaný americkou Conference Board a pro červnové období index vykázal růst na 118,9 bodů oproti očekávanému poklesu směrem k 116 bodům. V květnu index dosáhl hodnoty 117,9 bodů. Cena ropy WTI se pohybovala nad cenovou hranicí 44 USD/barel a posilovala o 2,1%. Ropu dnes po uzavření trhu čeká předstihový týdenní report změny zásob v USA dle institutu API. K růstu ceny černého zlata pomáhá ropě a energetickým utilitám oslabující dolar, který se dostal na páru s eurem k úrovni 1,1346. Tato situace vyhovovala především akciím v těžebním a energetickém sektoru. Velmi slušně si vedly akcie těžaře plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ), které posilují více než 2,5% a také akcie těžaře BHP Billiton ( BHP ), jež si připsaly 2,5%. Necelé 1% přidaly akcie britské těžařské skupiny BP ( BP ). Za zmínku stály také akcie skupiny Lyondellbassel Industries ( LYB ), která se zabývá rafinací a zpracováním olejů a parafínů. Akcie společnosti si připsaly necelá 1,7%. Cena žlutého kovu dnes posiluje a dostává se k cenové úrovni 1248 USD/Troj.unci tj. 0,26%. I přes to se nedaří akciím v těžebním sektoru a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) obchodují slabší o 1% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) se vymanil z červeného pásma a přidává necelé 0,3%. Své výsledky dnes před otevřením trhu představil provozovatel sítě a restaurací v USA a Kanadě společnost Darden Restaurants ( DRI ). Tržby a čistý zisk společnosti byly v uplynulém kvartále nad očekávání analytiků. Společnost reportovala celoroční zisk ve výši 479,1 mil. USD, který odpovídá 3,8 USD zisku na akcii. Tržby za fiskální rok 2017 byly 7,17 mld. USD. Společnost také zvýšila výplatu kvartální dividendy o 12,5% a to z 0,56 na 0,63 USD/akcii. Analytici vesměs očekávali dividendu 0,60 USD/akcii. Akcie Darden Restaurants ( DRI ) uzavřely více než 3,1% silnější. Naopak dnes se nedařilo akciím Alphabet Inc. ( GOOG ), kde podle agenturních zpráv EK vyměřila společnosti rekordní antimonopolní pokutu ve výši 2,42 mld. EUR. Podle rozhodnutí komise Google ve svém vyhledávači zvýhodňoval vlastní služby a to srovnáváním obchodních podmínek. Nyní má Google 90 dnů aby realizoval nápravu, jinak bude čelit ze strany EK dalším sankcím . Akcie uzavřely ztrátou více než 2,5%. Z růstu výnosů dnes profitovaly akcie v bankovním sektoru. Dařilo se akciím Citigroup ( C ), které přidaly více než 0,8% a také konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ), jež obchodovala silnější o necelá 1,9%. Z investičních bank si dobře vedly akcie JP Morgan ( JPM ) s přírůstkem 1,1% a Morgan Stanley ( MS ), které uzavřely výše o 0,6%. Za zmínku stály také akcie německé Deutsche Bank ( DB ), které si připsaly zisk 3,6%. Za pozornost stály také akcie vydavatele platebních karet VISA ( V ), kde společnost dnes informovala, že se dohodla na investici do evropské online platební společnosti Klarna. VISA chce tak rozvíjet strategické partnerství a také zrychlit on line a mobilní platby v Evropě. Akcie VISA ( V ) obchodovaly nepatrně v červeném 0,21% a konkurenční Mastercard Inc. ( MA ) si odepsal více než 0,5%. Podnikové zprávy Facebook jedná s hollywoodskými studii ohledně natáčení vlastních seriálů Americké společnosti Google hrozí pokuta 1 mld. USD Google dostal od EU pokutu ve výši 2,4 miliardy eur Darden Restaurants překonal v 4Q 2017 očekávání analytiků Ráchel KopúnováFio banka, a.s.ProhlášeníRáchel KopúnováFio banka, a.s.