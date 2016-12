Denní report - úterý 27.12.2016

27.12.2016 22:21

ČR: Praha: mírný zisk při minimální aktivitě, SRN: Německé akcie bez výrazné změny, USA: Zámořské akcie mírně posílilyPražská burza Hlavní zprávy Podnikatelská důvěra (prosinec): aktuální hodnota: 16,7 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 17,2 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (prosinec): aktuální hodnota: 14,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 14,8 Index spotřebitelské důvěry (prosinec): aktuální hodnota: 6,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,5 Popis trhu Pražská burza vstoupila do svého posledního obchodního týdne tohoto roku ve velmi pozvolném tempu. Aktivita investoru v závěru roku je již nízká, aktivita byla poznamenána i zavřeným trhem v Londýně. Index PX si po celý den udržoval mírný zisk, den zakončil nakonec na 920,35 bodech se ziskem 0,39%. Zobchodovaný objem dosáhl velmi nízké hodnoty a nepřesáhnul ani 160 mil. Kč. ČEZ se přes den obchodoval u hranice 424 Kč, v závěrečné aukci byl však opět stlačen na nižší hodnoty a zavíral pouze se ziskem 0,5% na 422,60 Kč. Růst cen elektřiny na německém trhu pokračoval i dnes, pozitivní dopady do kurzu ČEZu jsou však neustále tlumeny prodejním tlakem. Moneta se při objemu 55 mil. Kč dostala na úroveň 83 Kč a posílila o 0,91%. Kromě VIGu (-0,59%) zakončily v mírně kladných číslech v podstatě všechny emise z Prime Marketu, díky minimálnímu objemu obchodů se však jednalo spíše o technický posun kurzu. Nejvýraznějším pohybem byl nakonec růst o 1,1% v případě Kofoly, která se dokázala zvednout ze svých historických minim. Podnikové zprávy Německo Popis trhu Německé akcie končí dnešní obchodování podobně jako většina evropských trhů bez výrazné změny. Index DAX si připsal symbolických 0,19% a posílil na 11 472 bodu. Dařilo se televizní ProSieben (PSM +1,3%), farmaceutickému Mercku (MRK +0,9%) a energetické RWE (RWE +0,9%). Jižním směrem naopak zamířily bank (DBK -1,5%, CBK -0,6%). ECB snížila první z nich kapitálový požadavek pro příští rok. Trojici nejméně úspěšných titulů doplňuje ocelářský ThyssenKrupp (TKA -0,5%). Podnikové zprávy ECB snížila Deutsche Bank kapitálový požadavek; akcie reagují poklesem o 2 % USA Hlavní zprávy Index výrobní aktivity richmondského Fedu (prosinec): aktuální hodnota: 8 očekávání trhu: 5 předchozí hodnota: 4 Očekávané události 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 % 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (prosinec): očekávání trhu: 42410, předchozí hodnota: 42410 Popis trhu Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování v těsné blízkosti svých historických rekordů. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,5%. Dařilo se technologickým firmám (+0,4%) a sektoru základních materiálů (+0,5%). Z opatrného optimismu vládnoucího na akciových trzích naopak nedokázaly těžit telekomunikace (-0,1%) nebo utility (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede polovodičová Nvidia (NVDA +6,8%). Nejúspěšnější letošní titul indexu SP500 tak dále zvyšuje svůj náskok nad konkurenty. Opačným směrem zamířil výrobce generických léků Mallinckrodt (MNK -2,7%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Dařilo se pšenici (+4,1%), kukuřici (+2,7%), sóje (+2,7%), zemnímu plynu (+2,1%), ropě (+1,5%) nebo mědi (+1,8%). Podnikové zprávy Panasonic plánuje investovat téměř 260 mil. dolarů do továrny na výrobu solárních článků Vojtěch CinertFio banka, a.s.ProhlášeníVojtěch CinertFio banka, a.s.