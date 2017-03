Denní report - úterý 28.03.2017

28.03.2017 22:10

ČR: Pražská burza smazala včerejší ztrátu, Philip Morris po výsledcích posiloval, SRN: Německé akcie zakončily seanci v plusu, USA: Americké trhy připsaly solidní ziskyPražská burza Popis trhu Poté, co zámořské trhy ve včerejší seanci umazaly denní ztráty, vstoupily do dnešní seance pozitivně i západoevropské burzy a korigovaly včerejší poklesy. V pozitivním sentimentu posilovala taktéž pražská burza a měřeno indexem PX posílila o 0,38% na 983 bodů. Dařilo se především Čezu, který přidal 1,26% na 442 Kč. Rovněž cena el. energie v SRN dnes rostla a korigovala tak předchozí poklesy. Z bankovních titulů se dařilo Komerční bance, když posílila o 0,65% na 961 Kč při nejvyšším denním objemu 215 mil. Kč. Na slušném objemu se dnes obchodovala i Moneta Money Bank a to 156 mil. Kč, přičemž ocenění stagnovalo těsně pod 85 Kč. Bez výraznější změny zakončila Erste Bank (-0,04%), naopak pojišťovna Vig ztratila -1,40% na 604 Kč. Pod hladinu 400 Kč padla Kofola (-0,65%). Philip Morris po dnešním výsledkovém reportu posílil o 0,96% na 13 477 Kč. Společnost výši zisku a navrženou dividendou překonala očekávání trhu. Podnikové zprávy Philip Morris za rok 2016 představil lepší výsledky oproti očekávání, dividendu zvyšuje na 1000 Kč Německo Očekávané události 08:00 Index importních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.9% 08:00 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 7.0%, předchozí hodnota: 6.0% Popis trhu Index DAX připsal 1,28 % na 12149,42 b. Německý trh se v úterý opět pohyboval nad 12 tisíci body, největším tahounem byly banky, Commerzbank (CBK +3,3 %) a Deutsche Bank (DBK +2,9 %), doplňované polovodičovým Infineon Technologies (IFX +2,5 %). Klesaly pouze společnosti RWE (RWE -0,6 %) a Vonovia (VNA -0,4 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 % nejvíce se dařilo energetice a surovinovému sektoru. USA Hlavní zprávy Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - předběžný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,2 % / revize: -0,3 % Index výrobní aktivity richmondského Fedu (březen): aktuální hodnota: 22 očekávání trhu: 15 předchozí hodnota: 17 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2.7% 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 2.5%, předchozí hodnota: -2.8% 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. března): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 4954 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. března): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 1419 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (24. března): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -2811 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (24. března): očekávání trhu: -1200 tis., předchozí hodnota: -1910 tis. Popis trhu Americké indexy sice v úterý otevřely lehce pod nulou, seanci však zakončily se slušnými zisky. Na včerejší růst navázal Nasdaq Composite (+0,6 %), dařilo se také souhrnnému S&P 500 (+0,73 %). Dow Jones (+0,73 %) přerušil téměř dvoutýdenní sérii ztrát. Investoři byli v závěru minulého týdne znepokojeni neúspěchem Trumpovy administrativy prosadit v americkém Kongresu zrušení Obamacare. To indukovalo pochybnosti nad realizací dalších ambiciózních plánů nového amerického prezidenta. Takzvané "reflation" obchody, tedy pozice vycházející z očekávání nového směru v americké vrcholné politice pak tento týden jevily známky ústupu. Z hlediska sektorů se výše pohybovaly finanční společnosti, které se zotavily z 6týdenního minima, rostl také energetický a surovinový segment. Nejméně se dařilo zdravotnictví či telekomunikacím. Z jednotlivých titulů dnes po výsledcích rostla společnost Red Hat (RHT). General Motors (GM) byla výše po návrhu zakladatele hedge fondu Greenlight Capital, Davida Einhorna, na změnu struktury kapitálu. Ten by počítal s vytvořením dvou tříd akcií, dividendové a růstově orientované. Tím by se podle Einhorna zvýšila hodnota pro akcionáře až o 38 mld. USD. Fond Greenlight je dlouhodobým držitelem GM a v posledních měsících navyšoval pozici. Management společnosti návrh odmítl. Procenta přidávala Tesla (TSLA +2,9 %) po zprávě, že čínský internetový gigant Tencent zakoupil 5% podíl ve společnosti (objem cca 1,8 mld. USD) a výše se pohyboval Ford (F) po oznámení investic ve výši 1,2 mld. USD do továren v Michiganu. Níže zakončila např. potravinářská společnosti McCormick (MKC) po výsledcích. Z makrodat lze v USA zmínit růst velkoobchodních zásob nad očekávání, či pozitivní překvapení v rámci indexu spotřebitelské důvěry, který se v březnu vyhoupl na nejvyšší hodnotu od roku 2000. V závěru seance měla projev šéfka Fedu, J. Yellenová, která údajně stále vidí slabiny na americkém trhu práce. Její zástupce, Stanley Fischer, však potvrdil možnost dvou dalších zvýšení sazeb v tomto roce, podle něj by byly „tak v pořádku“. Fed údajně bedlivě sleduje současné politické dění v Kongresu a Bílém domě. Dolar v návaznosti na slova činitelů posílil k úrovni 1,08 za euro, Zlato pokleslo pod hranici 1250 USD/unce. Ostatní komodity rostly. Podnikové zprávy Red Hat představil výsledky za 4Q, akcie v poobchodní fázi posílily o 5,3 % Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.