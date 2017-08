Denní report - úterý 29.08.2017

29.08.2017 22:06

ČR: Pražská burza zaznamenala největší jednodenní pokles v tomto roce, SRN: Evropské trhy ve čtvrtek prudce klesaly, USA: Americké akcie předvedly ukázkový obratPražská burza Hlavní zprávy Viceguvernér ČNB Hampl nevylujčuje, že na dalším zasedání banovní rady zvedne ruku pro zvýšení sazeb Popis trhu Po delším období nepatných změn indexu PX dnes došlo k výraznějšímu pohybu. Pražská burza reagovala na negativní vývoj ve světě a poklesla o -1,41% na 1 021 bodů. Investoři opouštěli rizikovější aktiva poté, co KLDR dnes uskutečnila další test rakety, který však mohl ohrozit území Japonska. Poptávka po bezpečných dluhopisech stlačila jejich výnosy, na což doplatil především bankovní sektor, který patřil k nejhorším. Na pražské burze se tak nedařilo rakouským finančním emisím, když Erste Bank padla o -2,55% na 919 Kč a Vig odepsal -2,57% na 641 Kč. Tuzemské banky ztrácely méně a to Komerční banka -0,87% na 981 Kč a Moneta Money Bank -0,72% se závěrem nad 76 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který klesal -2,05% na 416 Kč. V záporu zakončily i akcie O2 (-0,61% 275 Kč) a Unipetrolu (-0,44% 293 Kč). Z menších emisí oslabila Kofola o -1,2% a Cme o -0,6%. Výjimkou byly akcie Stock Spirits, když přidaly přes 3%. Podnikové zprávy Credit Suisse mírně snížila cílovou cenu pro ČEZ Kofola: Oznámení o výsledcích nabídky RADENSKA na odkup 5 % akcií společnosti Německo Hlavní zprávy Spotřebitelská důvěra GfK (září): aktuální hodnota: 10,9 očekávání trhu: 10,8 předchozí hodnota: 10,8 Očekávané události 14:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:00 CPI (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,7 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,5 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Ekonomická důvěra (srpen): očekávání trhu: 111,3, předchozí hodnota: 111,2 11:00 Indikátor obchodního klimatu (srpen): očekávání trhu: 42856, předchozí hodnota: 42856 11:00 Důvěra v průmyslu (srpen): očekávání trhu: 42920, předchozí hodnota: 42859 11:00 Důvěra ve službách (srpen): očekávání trhu: 42991, předchozí hodnota: 42749 11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný): očekávání trhu: -1,5, předchozí hodnota: -1,5 Popis trhu Evropské indexy v úterý prudce klesaly z důvodu růstu geopolitického napětí (S. Korea) a stále sílící společné měny (hrozba pro export a růst). Bluechipový index Euro Stoxx 50 se pohyboval nejníže za šest měsíců, ne jinak tomu bylo u panevropského Stoxx Europe 600. Německý DAX odepsal procento a půl, ztráty vedla televizní společnost ProSieben (PSM) po snížení výhledu pro následující období. Společnost potvrdila výhled při reportu za druhé čtvrtletí (před čtyřmi týdny), změna odhadu tak přichází náhle a značí velmi slabý srpen. Akcie odepsala přes 14 procent. Investoři v úterý vyhledávali bezpečná aktiva (zlato, dluhopisy) a s poklesem výnosů šly níže i německé banky Commerzbank (CBK), Deutsche Bank (DBK). Nejméně naopak klesala společnost Beiersdorf (BEI) nebo Fresenius (FRE). Již zmiňovaný Stoxx Europe 600 odepsal procento, nejhůře na tom byly finanční tituly a průmysl. USA Hlavní zprávy Výnos 10letého amerického bondu se dnes dostal na nejnižší úroveň v roce Hurikán Harvey již vyřadil z provozu kapacity v objemu 2,35 milionu barelů ropy a destilátů denně Podle JP Morgan budou škody způsobené hurikánem Harvey mít na HDP USA pouze velmi malý vliv Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,5 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (srpen): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 178 tis. 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,6 % 14:30 Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,8 % 14:30 Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 % 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3327 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -503 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1223 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (25. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28 tis. Popis trhu Americký trh v zajímavé úterní seanci poměrně rychle smazal ztráty, které utrpěl hned v úvodu po zprávách o růstu geopolitického napětí (S. Korea). Index S&P 500 v závěru připisoval desetinu procenta. Nejvíce k tomu přispěly technologické tituly nebo průmysl. Dolar prohloubil dlouhodobá minima, avšak den zakončil s pouze minimální změnou oproti euru. Počáteční šok se zdařilo odbourat poměrně rychle, investoři evidentně nevěří v další prohloubení krize i přes závažnost incidentu. „Bezpečné přístavy“ zlato a dluhopisy zisky neudržely. Americké výnosy dnes byly nejníže v letošním roce. Výsledková sezona je dávno u konce, firemní reporty tedy přicházejí již jen poskrovnu. Přes solidní čísla (a zlepšení výhledu) v úterý klesal maloobchodní prodejce Best Buy po značně skeptickém vyjádření CEO Jolyho (obava z Amazonu). Významnou zprávou byla pondělní akvizice v podání společnosti Gilead, dnes pokračovaly v růstu i konkurenční společnosti (JUNO, SGMO), index Nasdaq Biotechnology připsal pětinu procenta. Po prvotním šoku z vypálené rakety KLDR nad Japonsko přišlo uklidnění i na politické scéně, ke kterému přispěli relativně klidnou rétorikou spojenci ohrožených zemí. Americký prezident Trump sdělil, že na stole jsou „všechny možnosti“, asijské mocnosti volaly po zpřísnění ekonomických sankcí, tlaku Číny a svolání mimořádného shromáždění Rady bezpečnosti OSN. Japonský premiér Abe však označil akci za bezprecedentní, vážnou a představující hrozbu. Americký dolar v průběhu seance mazal ztráty, den zakončil v blízkosti pondělního závěru. Energetické komodity jsou ovlivněny stále trvající hrozbou hurikánu Harvey. Podnikové zprávy Americký prodejce elektroniky Best Buy reportoval výsledky nad očekávání František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.