Denní report - úterý 30.05.2017

30.05.2017 22:26

ČR: Pražská burza klesala druhým dnem, SRN: Německý DAX ukročil stranou, USA: Zámořské indexy uzavřely se symbolickými ztrátamiPražská burza Očekávané události 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,6 % Popis trhu Pražská burza navázala na včerejší pokles a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,67% na 1 006 bodů. Ztráty z úvodu týdne rozšířil bankovní sektor. Nejhorší z bank tak byla Erste Bank, když odepsala -1,85% na 865 Kč. Komerční banka uzavřela níže o -0,50% na 942 Kč a Moneta Money Bank odevzdala -0,31%. Nedařilo se ani Čezu, který padl pod metu 450 Kč (-0,80%). Unipetrol (268 Kč -2,04%) zaznamenal technický pokles, když se dnes obchodoval první den bez nároku na dividendu 8,30 Kč hrubého. Naopak se ziskem 0,94% uzavřela mediální Cme, dále pak si polepšil Vig (+0,48%) a Kofola (+0,75%). S návratem investorů ze zámoří a USA se zvýšil zobchodovaný objem na 441 mil. Kč. Podnikové zprávy Ministerstvo financí údajně usiluje o ovládnutí dozorčí rady ČEZ, uvádí týdeník Týden Německo Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (duben): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: -0,5 % Index importních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: 6,1 % očekávání trhu: 6,3 % předchozí hodnota: 6,1 % CPI (m-m) (květen - předběžný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (květen - předběžný): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 2,0 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - předběžný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - předběžný): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 2,0 % Hlavní zprávy (eurozóna) Evropská centrální banka v červnu zřejmě přistoupí k příznivějšímu hodnocení ekonomiky Ekonomická důvěra (květen): aktuální hodnota: 109,2 očekávání trhu: 110,0 předchozí hodnota: 109,6 / revize: 109,7 Indikátor obchodního klimatu (květen): aktuální hodnota: 0,9 očekávání trhu: 1,11 předchozí hodnota: 1,09 / revize: 1,1 Důvěra v průmyslu (květen): aktuální hodnota: 2,8 očekávání trhu: 3,1 předchozí hodnota: 2,6 Důvěra ve službách (květen): aktuální hodnota: 13,0 očekávání trhu: 14,2 předchozí hodnota: 14,2 Spotřebitelská důvěra (květen - konečný): aktuální hodnota: -3,3 očekávání trhu: -3,3 předchozí hodnota: -3,3 Očekávané události 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 % 08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 % 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (květen): očekávání trhu: -15 tis., předchozí hodnota: -15 tis. Očekávané události (eurozóna) 11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 9,4 %, předchozí hodnota: 9,5 % 11:00 CPI odhad (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,9 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,2 % Popis trhu Index DAX oslabil o 0,24 % na 12598,68 b. Německý akciový index DAX 30 dnes udělal další krok stranou, když devátou seanci v řadě nezaznamenal více než půlprocentní pohyb. Většinu dnes se dnes držel na záporné nule. Více než procento si připsaly pouze akcie Lufthansy (LHA; +1,0 %) a Deutsche Börse (DB1; +1,2 %). Burzovní společnost opět začali pokrývat analytici z UBS, kteří vydali nákupní doporučení s cílovou cenou 110 EUR. Nedařilo se akciím Deutsche Bank (DBK; -1,8 %), Linde (LIN; -1,6 %) a Fresenius (FRE; -1,0 %). Podnikové zprávy Ryanair dnes vyhlásil výsledky za 4Q a za celý fiskální rok 2017 USA Hlavní zprávy Osobní příjem (duben): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,2 % Osobní výdaje (duben): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,0 % / revize: 0,3 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: -0,1 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,6 % Index výrobní aktivity dallaského Fedu (květen): aktuální hodnota: 17,2 očekávání trhu: 15,0 předchozí hodnota: 16,8 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,4 % 15:45 Chicago index nákupních manažerů (květen): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 58,3 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 % 20:00 Béžová kniha Popis trhu Přední americké indexy po prodlouženém víkendu jen „neochotně“ ustoupily z rekordních úrovní a pouze nepatrně ztratily, tlačené dolů především energetickým (-1,3%) a finančním sektorem (-0,8%). Energie v rámci S&P500 dominovaly poklesům na pozadí propadu ceny plynu (-5%), nedařilo se ani ropě (-0,5%), která ukončila 2denní růstovou korekci po předchozím silném propadu a vrátila se zpět pod hladinu 50 USD/b. V červených číslech se ocitly i finanční společnosti pod taktovkou poklesu tržních výnosů, když referenční 10letý vládní dluhopis registroval výnos 2,21% a přiblížil se tak letošnímu minimu z poloviny dubna (2,17%). Naopak defenzivní dividendová odvětví se těšila přízni investorů – telekomunikace zpevnily o slušných 1,4%, dařilo se i utilitám se ziskem 0,3%. Klid na trzích dokládají i relativně malé mezidenní změny v žebříčku nejvíce rostoucích / klesajících společností v indexu S&P500. O to více mediální pozornosti získávají technologická „esa“, která nadále pokořují nové milníky – tentokrát jednička na poli internetových obchodů Amazon (AMZN +0,2%), která poprvé pokořila psychologickou metu 1000 USD/a. V tomto kontextu „all time high“ na úrovni 106,68 USD v době vrcholící internetové horečky na přelomu let 1999/2000 a následný pád na 6 USD ve fázi splaskávání technologické bubliny se jeví jen jako krátká epizoda dlouhodobého růstového příběhu. Nutno opět podotknout za extrémních valuačních násobků, které při narušení vize dokáží velmi rychle tržní ocenění zkorigovat! Zítřejší mediální hvězdou se může stát další technologický gigant Google (GOOG, GOOGL +0,3%) stojící těsně před stejnou branou jako Amazon, tedy hranicí 1000 USD/a (emise GOOGL). Mírné zisky si připsal i Facebook (FB +0,1%) či Microsoft (MSFT +0,6%) aneb nadále trvá příliv peněz do klíčových technologických firem podobně jako překonávání historických maxim. Dočkáme se korekce? Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.