Deutsche Bank bude podle Bloombergu jednat o možnostech navýšení kapitálu, akcie strmě padají

03.03.2017 16:06

Německá banka bude podle zákulisních informací jednat o možnosti navýšení kapitálu. Navíc se mluví také o částečném prodeji divize správy aktiv.Německá Deutsche Bank bude podle informací Bloombergu tento měsíc jednat o možnostech navýšení kapitálu banky. Mimo to by německá banka měla jednat také o částečném prodeji divize správy aktiv. Schůze dozorčí rady je naplánována na 16. a 17. března. Již dlouho se také hovoří o prodeji dceřinné Postbank, avšak Deutsche Bank se nedaří najít vhodné kupce. CIO Marcus Schenck se minulý měsíc nechal slyšet, že prodej Postbank nastane pouze v případě, že bude mít pro Deutsche Bank smysl a pomůže kapitálu banky. Cena akcií banky se téměř zdvojnásobila od konce září minulého roku, kdy společnost dostala pokutu od amerického ministerstva spravedlnosti ve výši 14 miliard dolarů. V prosinci se však Deutsche Bank dohodla na zaplacení 7,2 miliardy. Pokuta byla udělena za nekalé praktiky při obchodování na derivátovvých trzích před finanční krizí z let 2007 až 2009. Akcie společnosti, po oznámení spekulací o možnostech navyšování kapitálu, prudce padají. Deutsche Bank AG (DBK) -2,2 % na 18,965 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 26,2 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +9,9 Očekávané P/E 13,8 52týdenní minimum (EUR) 9,9 Prům. cílová cena (EUR) 16,1 52týdenní maximum (EUR) 20,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.