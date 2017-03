Deutsche Bank konkretizovala emisi nových akcií v hodnotě osmi miliard EUR

20.03.2017 09:56

Německá Deutsche Bank hodlá v období od 21. března do 6. dubna upsat 687,5 milionu nových akcií.Subscription ratio v poměru 2:1, současný diskont 35 % Německá banka v nedělním prohlášení oznámila konkrétněji záměr navýšení kapitálu o 8 mld. EUR. Deutsche Bank vydá 687,5 milionu nových akcií, přičemž cenu těchto akcií banka určila na 11,65 EUR. Nedělní prohlášení banky je tedy konzistentní s tím, co banka oznámila již na začátku měsíce. V současné chvíli se akcie banky obchodují pod 18 EUR na akcii. V současné chvíli se tedy jedná o více než 30% diskont. Nové akcie budou moci stávající akcionáři upisovat v období od 21. března do 6. dubna. Tyto akcie ponesou stejné právo na dividendu jako akcie ostatní. Pro novou emisi akcií platí subscription ratio v poměru 2:1, tedy jednu novou akcii mohou stávající akcionáři nakoupit za každé dvě, které v současné chvíli drží. Reorganizace banky Navýšení kapitálu by mělo bance pomoci dostat kapitálovou přiměřenost Tier 1 ratio na hodnotu 14,1 %. Deutsche Bank očekává, že posléze se kapitálová přiměřenost podle Tier 1 bude udržovat v „pohodlné“ hodnotě nad 13 %. Plánované navýšení kapitálu ohlásila německá banka již první týden v březnu. Deutsche Bank tehdy oznámila novou strategii společnosti, která zahrnuje například prodej minoritního podílu v divizi Deutsche Asset Management. Banka také oznámila, že si ponechá dceřinnou Postbank. Deutsche Bank očekává, že celkový výnos z minoritního prodeje a reorganizace společnosti by měl navýšit kapitál společnosti o další 2 mld. EUR. Management banky zároveň na začátku měsíce oznámil návrh na dividendu ve výši 0,19 EUR. Shválit návrh musí valná hromada, která se bude konat v květnu. Zdroj: Bloomberg František MašekFio banka, a.s.