Deutsche Bank nyní očekává, že do konce roku si euro vůči dolaru svou sílu udrží

28.06.2017 13:36

Analytici Deutsche Bank kompletně revidovali svůj výhled kurzu eura vůči dolaru. Deutsche Bank očekává, že euro posílí na 1,16 nebo více dolaru za euro, zatímco dříve očekávali kurz 1,03.Analytici uvádí, že včerejší projev Maria Draghiho není fundamentální příčinou změny názoru, ale že značí kulminaci vývoje řady aspektů, které je vedly k přehodnocení vývoje. Euro podle nich bude hlavním kanálem, přes který dojde ke zpřísnění finančních podmínek v eurozóně. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.