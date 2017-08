Deutsche Bank plánuje přesun 4 000 pracovníků z Británie do Německa

02.08.2017 14:16

Společnost uvažuje o přesunutí více než poloviny svých pracovníků ze Spojeného královstvíVětšina z celkových 4 000 pracovníků, kterých se tento záměr týká, by měla být přesunuta do Frankfurtu a Berlína. Deutsche Bank s tímto plánem přichází v reakci na stále nejasné budoucí podmínky a minimální posun v jednáních o Brexitu. CEO společnosti John Cryan minulý týden prohlásil, že Deutsche Bank neví, jaké následky pro ni bude brexit mít. Firma přitom není zdaleka jedinou, která uvažuje o přesunu do jiných evropských finančních metropolí. Podle Deutsche Bank tento plán zatím není finální a celkový počet přesunutých pracovníků by se mohl změnit v závislosti na vývoji dalších brexitových jednání. Spojené království by oficiálně mělo Evropskou unii opustit k březnu roku 2019. Zdroj: BloombergJan KreglFio banka, a.s.