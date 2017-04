Deutsche Bank v 1Q více než zdvojnásobila zisk, výnosy však meziročně poklesly

27.04.2017 10:06

Čistý zisk banky meziročně vzrostl o 143 %. Výnosy tahaly dolů pohyby na úrokových spreadech. Výsledky společnosti (ticker) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,35 8,04 8,07 Čistý zisk (mld. USD) 214 475 575 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,40 -- 0,15 Tržby klesaly kvůli poklesu credit spreadů, zisk meziročně vzrostl o 143 % Deutsche Bank reportovala nad očekávání vysoký zisk za první kvartál tohoto roku. Čistý zisk banky se v meziročním srovnání více než zdvojnásobil. Nicméně výnosy společnosti poklesly v porovnání s prvním kvartálem minulého roku o 9 % zejména v důsledku snížení úrokových spreadů. „Položili jsme dobré základy, které mohou Deutsche bank přinést v budoucnu velmi dobré výsledky“, nechal se slyšet CEO banky John Cryan. Celkový neúrokový výnos vzrostl o 3 %, výnosy z obchodování s dluhopisy pod očekáváním Úrokové výnosy německé banky za první tři měsíce nového roku dosáhly hodnoty 6,14 miliard eur, přičemž úrokové náklady činily 3,07 miliard eur. Čistý úrokový výnos tak za první kvartál byl 3,07 miliardy euro. Po započtení rezerv na úvěrové ztráty ve výši 133 milionů euro posléze úrokový výnos činil 2,93 miliard eur. Celkový neúrokový výnos dosáhl hodnoty 4, 28 miliardy euro. Celkové neúrokové náklady činily 6,33 miliard euro. Výnosy z obchodování s dluhopisy dosáhly hodnoty 2,29 miliard euro, což je sice v meziročním srovnání nárůst, avšak odhady počítaly s vyšším výnosem ve výši 2,44 miliard euro. Výnosy z obchodování s akciemi posléze činily 674 milionů eur, což je taktéž pod odhady analytiků, kteří v konsensu čekali 731 milionů eur. Podíl základního kapitálu banky, ostře sledovaný z důvody stability bank, se na konci kvartálu pohyboval na 11,9 %. V dubnu se však po dokončení nedávného navýšení kapitálu dostal již na 14,1 %. Podrobnější výsledky banky jsou k dispozici zde. Akcie Deutsche Bank dnes na frankfurtské burze klesají o 3,1 %. Deutsche Bank AG (DBK) -3,1 % na 16,805 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 34,7 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +9,2 Očekávané P/E 12,8 52týdenní minimum (EUR) 8,8 Prům. cílová cena (EUR) 15,5 52týdenní maximum (EUR) 17,8 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Deutsche Bank, The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.