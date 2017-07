Deutsche Bank ve svém výsledkovém reportu zaostala na úrovni výnosů

27.07.2017 10:41

Největší německá banka reportovala výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Výsledek překonal očekávání analytiků na úrovni zisku, ale výnosy zaznamenaly meziroční pokles. Výsledky společnosti Deutsche Bank (DBK) za 2Q FY 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. EUR) 6,6 7,1 7,4 Čistý zisk (mil. EUR) 466 311,3 20 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 0,07 -- (0,17) Výnosy meziročně poklesly, zisk nad očekáváním Výnosy společnosti klesly meziročně o 10 % na 6,616 mld. EUR. Zaostaly tak o 4 % za očekáváním analytiků. Úrokový výnos meziročně klesl o 15 %. Společnosti se podařilo dosáhnout čistého zisku ve výši 466 mil. EUR. Zisk před zdaněním se však meziročně více než zdvojnásobil a byl vyšší než očekávání analytiků. K dosáhnutí zisku společnosti pomohly nižší výdaje. Výdaje dosáhli 5,715 mld. EUR, což bylo výrazně méně než analytiky očekávaných 6,417 mld. EUR. Meziročně klesly o 15 %. Výnosy klesaly kvůli poklesům z korporátního a investičního bankovnictví Výrazně klesaly výnosy z korporátního a investičního bankovnictví, meziročně klesly o 16 %. Deutsche Bank také ztrácela na úrovni výnosů z obchodování na akciových trzích, které meziročně klesly o 28 % kvůli nízké volatilitě akciových trhů. Podobných poklesů z výnosů z investiční divize dosáhly i největší americké banky, které reportovaly minulý týden. Výkonný ředitel banky John Cryan vysvětluje nízké výnosy sníženou aktivitou klientů na kapitálových trzích. Podle Johna Cryana: Přestože se společnost za tento kvartál dočkala výrazných zlepšení, ziskovost zaostává za našimi dlouhodobými aspiracemi. Podrobnější výsledky banky jsou k dispozici zde. Akcie Deutsche Bank dnes na frankfurtské burze klesají o 3,3 %. Deutsche Bank AG (DBK) -3,3 % na 16,045 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 33,2 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +4,2 Očekávané P/E 14,8 52týdenní minimum (EUR) 8,8 Prům. cílová cena (EUR) 16,1 52týdenní maximum (EUR) 17,8 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.