Deutsche Bank zamýšlí vydat akcie za 8 mld. EUR, banku čeká reorganizace

06.03.2017 09:16

Deutsche Bank o víkendu oznámila záměr vydat nové akcie za 8 mld. EUR. Oznámila také novou strategii. Její divize čeká reorganizace, Postbank si ponechá a Deutsche Asset Management čeká IPO.Deutsche Bank zamýšlí vydat akcie za 8 mld. EUR Deutsche Bank plánuje svým akcionářům nabídnout až 687,5 mil. nových akcií svým akcionářům za přibližně 8 mld. EUR. Kapitálová přiměřenost by ke konci roku 2016 činila 14,1 %, leverage ratio 4,1 %. K transakci by mělo dojít do 6. dubna. Deutsche Bank si ponechá Postbank, divizi správy aktiv čeká částečné IPO Deutsche Bank také oznámila novou strategii a cíle, které nahrazují plány z října 2015. Management se rozhodl ponechat si dceřinou Postbank, kterou nyní opětovně začlení do skupiny. Banka se zbaví některých aktiv, její divize čeká reorganizace. Během dalších 24 měsíců plánuje prodat minoritní podíl v divizi Deutsche Asset Management v rámci IPO. Restrukturalizace a výnos z prodeje minoritního podílu by měly bance navýšit kapitál až o další 2 mld. EUR. Náklady na restrukturalizaci by měly vyjít na přibližně 2 mld. EUR, většina z nich by se měla projevit do roku 2019. Management oznámil nové cíle a dividendovou politiku Banka plánuje dosáhnout očištěných nákladů 22 mld. EUR (2016: 24,1 mld. EUR) a jejich redukci o 1 mld. EUR do roku 2021. Rentabilita vlastního kapitálu (Post-tax RoTE) by měla dosahovat 10 %, kapitálová přiměřenost by měla být nad 13 %, leverage ratio dosáhnout 4,5 %. Management zároveň navrhuje vyplatit dividendu ve výši 0,19 EUR. Návrh však musí nejdříve projít valnou hromadou, která se bude konat v květnu. Nárok na dividendu by měly i nově upsané akcie. Celkový objem vyplacených dividend by činil 400 mil.. EUR. Akcie Deutsche Bank (DBK) se na německém trhu Xetra obchodují o 5,8 % níže na 18,03 EUR, na RM-SYSTÉMu (BAADBK) se obchodují za 501 Kč. Zdroj: Deutsche Bank, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.