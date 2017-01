Donald Trump chce snížit regulaci v USA a zavést přeshraniční daň

23.01.2017 17:00

Nově zvolený americký prezident Donald Trump dnes předním představitelům průmyslových firem oznámil, že může snížit regulace pro americké firmy o 75 %. Zároveň sdělil, že chce zavést daň na import produktů do USA, když určitá společnost přesune výrobu z USA do jiné země. Na druhé straně, pokud společnost bude chtít postavit továrnu v USA, tak by měl získat rychle povolení. Zdroj: Reuters Vojtěch CinertFio banka, a.s.