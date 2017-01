Doplnění: Pegas Nonwovens stahuje akcie z Varšavské burzy a bude realizovat jejich odkup

Články

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky. Celá zpráva »