Dow Jones a S&P 500 uzavřely smíšeně na nule, Nasdaq posílil

28.08.2017 22:10

Pondělní seance byla ovlivněna děním kolem hurykánu Harvey. Klesala cena ropy i výnosů dluhopisů. Energetický a finanční sektor tak ztrácely. Naopak se dařilo sektoru zdravotní péče. Dolar oslaboval, zlato rostlo.Hlavní americké indexy uzavřely pondělní seanci smíšeně na nule. Zatímco Dow Jones odepsal nepatrných 0,02 %, širší index Index S&P 500 mírně vzrostl o 0,05 %. Technologický Nasdaq si pak připsal 0,28 %. Úvodní seanci nového týdne ovlivnil zejména vývoj ohledně hurykánu Harvey, který si již vyžádal ztráty na životech. Podle agentury Bloomberg budou škody spojené s hurykánem vyčísleny desítkách miliard dolarů. V této souvislosti klesaly akcie pojišťovacích společností (viz. Travelers -2,7 %; Progressive -2,4 %). Pokles ceny ropy tlačil dolů i energetický sektor (-0,5 %), finanční společnosti (-0,5 %) pak oslabovaly pod tíhou klesajících výnosů. Naopak se dařilo sektoru zdravotnických potřeb (+0,6 %) a mírněji posléze informačním technologiím (+0,3 %). Mírně v kladném uzavřel také sektor základních materiálů (+0,2 %). Dnešní vývoj nadále vyhovoval zlatu (+1,48 %), používanému investory jako bezpečný přístav v obách nejistoty. Dolar se na páru s eurem přiblížil k úrovni 1,20 EUR/USD, když dnes oslabil o 0,42 % na 1,974 EUR/USD. Z jednotlivých společností se dnes dařilo firmě Newmont Mining Corp (NEM; +3,2 %), která těžila z růstu ceny žlutého kovu. Naopak výrazně ztratila společnost Expedia (EXPE; -4,5 %). Online poskytovatel cestovních služeb odepisoval po zprávě o tom, že dosavadní CEO firmy pravděpodobně přejde do Uberu. Nezanedbatelnou ztrátu zaznamenaly také akcie těžaře ropy a plynu z břidlic Chesapeake Energy (-3,8 %). Firma uvedla, že kvůli bouři zastaví vrtání a dokončení dvou nových studní. Závěrečné hodnoty jednotlivých indexů: Index Dow Jones -0,02 % na 21808,26 b.Index S&P 500 +0,05 % na 2444,17 b.Index Nasdaq Composite +0,28 % na 6283,015 b. Index S&P 500 +0,05 % na 2444,17 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,6 % Finanční sektor -0,5 % Informační technologie +0,3 % Energie -0,5 % Základní materiály +0,2 % Reality -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Newmont Mining Corp (NEM) +3,2 % Expedia (EXPE) -4,5 % United Rentals (URI) +3,2 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,8 % Andeavor (ANDV) +3,2 % Range Resources Corp (RRC) -3,1 % Biogen (BIIB) +2,7 % Everest Re Group (RE) -3,0 % CH Robinson Worldwide (CHRW) +2,7 % Assurant (AIZ) -3,0 % Zdroj: Bloomberg František Mašek, Fio banka, a.s.František Mašek, Fio banka, a.s.