Draghi zřetelně negoval spekulace o blížícím se utahování měnové politiky ECB

06.04.2017 16:26

Podle guvernéra ECB zůstanou úrokové sazby na aktuálních hodnotách minimálně do ukončení programu nákupu aktiv.Mario Draghi v dnešním prohlášení jasně odmítl spekulace ohledně blížícího se utahování měnové politiky Evropské centrální banky. O možné měnové restrikci se začalo hovořit v průběhu března, přičemž spekulacím napomohly i některé výroky členů ECB, například guvernéra rakouské centrální banky Nowotnyho. Draghi však ve čtvrtek jakékoli spekulace odmítl, když jasně vyjádřil, že úrokové sazby ECB zůstanou na současných hodnotách minimálně do ukončení programu nákupu aktiv. Guvernér ECB prohlásil, že nevidí žádný pádný důvod k ústupu od současných uvolněných měnových podmínek. K vyjádření Draghiho se přidal i hlavní ekonom ECB Peter Praet. Ten se dokonce nechal slyšet, že sazby podle něho zůstanou na současných úrovních ještě nějakou dobu po skončení programu nákupu aktiv. Draghiho a Praetovo prohlášení přišlo jen den poté, co prezident německé Bundesbank naléhal v médiích na měnovou restrikci ze strany ECB.František MašekFio banka, a.s.