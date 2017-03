ECB pomohla německým akciím uzavřít v plusu

09.03.2017 19:11

Index DAX si připsal 0,09 % na 11978,39 b.Německé akcie by zaznamenaly klidnou seanci, během níž index DAX odepisoval 0,2 %. Během tiskové konference se však vyšplhal o něco výše a uzavřel v plusu. Mario Draghi svým dnešním prohlášením otevřel možnost pro potenciální změnu směru monetární politiky, na což zareagovaly výnosy německých 10letých bondů růstem k 0,426 %, nejvyšší hodnotě od počátku února. Více v samostatné zprávě. Z toho těžil evropský finanční sektor, v Německu Commerzbank (CBK; +1,6 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,4 %). Největší zisky si připsala Lufthansa (LHA; +2,6 %) a Adidas (ADS; +1,8 %), u kterého doznívala reakce na včerejší výsledky. Negativně naopak výsledkový report přijal trh u společnosti Merck (MRK; -2,7 %). Očištěný hrubý provozní zisk EBITDA sice vzrostl o 24 % na očekávaných 4,5 mld. EUR, společnost však varovala, že letos zisky příliš neporostou vzhledem k nákladům na vývoj experimentálního léku na rakovinu. Tržby by měly vzrůst mírně až středně. Předběžné výsledky zveřejnila automobilka BMW (BMW; -2,6 %).Společnost se sice pochlubila rekordními tržbami za rok 2016, dosáhla však nejnižší provozní marže od roku 2010. Provozní zisk EBIT za rok 2016 meziročně klesl na 9,39 mld. EUR z 9,6 mld. EUR, analytici očekávali 9,82 mld. EUR. Kompletní čísla společnost zveřejní 21. března. Letošní tržby by měly být mírně lepší. Index DAX +0,09 % na 11978,39 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +2,6 % Merck (MRK) -2,7 % Adidas (ADS) +1,8 % BMW (BMW) -2,6 % Commerzbank (CBK) +1,6 % Volkswagen (VOW3) -1,3 % Fresenius Medical Care (FME) +1,5 % Continental (CON) -1,2 % Deutsche Bank (DBK) +1,4 % E.ON (EOAN) -0,9 % Zdroj: Bloomberg