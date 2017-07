Elon Musk na twitteru oznámil, že výroba Modelu 3 by měla začít již tento pátek

03.07.2017 13:30

Musk informoval o tom, že Model 3 splnil veškeré požadavky amerických regulátorů na výrobu již dva týdny před oficiálním termínem.Zakladatel a CEO Tesly Elon Musk dnes na svém twitterovém účtu oznámil, že výroba dlouho očekávaného modelu Modelu 3 začne již tento týden, konkrétně v pátek. Musk na twitteru informoval o tom, že Model 3 splnil veškeré požadavky amerických regulátorů na výrobu již dva týdny před oficiálním termínem. Posléze dodal, že první automobily by se mohli začít vyrábět již v pátek a prvních 30 zákazníků by se mohlo nového modelu dočkat již 28. července. Výroba posléze podle Muska poroste exponenciálně a v prosinci by již mohla dosáhnout výše 20 tisíc vozů. Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017 Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017 Looks like we can reach 20,000 Model 3 cars per month in Dec — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017 Akcie Tesly v pre-marketu posilují o 1,91 %. Tesla Inc (TSLA) včera uzavřela na 361,61 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 59,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +69,2 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (USD) 178,2 Prům. cílová cena (USD) 299,9 52týdenní maximum (USD) 387,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Twitter, CNBCFrantišek MašekFio banka, a.s.