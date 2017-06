Energetická společnost Energo - Pro podala nabídku na koupi bulharských aktiv ČEZu

27.06.2017 16:36

ČTK to dnes potvrdila tisková mluvčí Energo - Pro Hana Hikelová. ČEZ se k situaci nevyjádřil.Energetická společnost Energo - Pro podala nabídku na koupi bulharských aktiv ČEZu. Pro ČTK to potvrdila mluvčí Energo - Pro Hana Hikelová. "Můžu potvrdit, že skupina Energo-Pro nabídku na odkup bulharských aktiv ČEZ podala. Žádné bližší informace v tuto chvíli nemůžeme poskytnout," okomentovala situaci Hikelová. Firma již v Bulharsku podniká prostřednictvím svojí dceřinné společnosti Energo - Pro Varna, která je jedním ze tří provozovatelů distribuční sítě ve státě. Společnost v zemi elektřinu i prodává. O prodeji bulharských aktiv ČEZu jsme naposledy informovali zhruba před měsícem v souvislosti s tím, že ČEZ podle bulharského týdenníku Capital požádal čtyři nejvýraznější zájemce o bulharská aktiva, aby předložili finální nabídky spolu s bankovními zárukami. Den předtím ČEZ na svých webových stránkách vydal prohlášení o tom, že zahajuje jednání s vybranými zájemci o bulharská aktiva. Akcie ČEZu se dnes na pražské burze obchodují v kladných číslech, když posilují o 1,25 % na 404 korun za akcii. Zdroj: ČTK, Bloomberg "Můžu potvrdit, že skupina Energo-Pro nabídku na odkup bulharských aktiv ČEZ podala. Žádné bližší informace v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,"Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/478528/energo-pro-podalo-nabidku-na-odkup-bulharskych-aktiv-cez.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy Hana HikelováVíce na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/478528/energo-pro-podalo-nabidku-na-odkup-bulharskych-aktiv-cez.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy Hana HikelováVíce na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/478528/energo-pro-podalo-nabidku-na-odkup-bulharskych-aktiv-cez.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copyFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.