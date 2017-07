Energie tlačí zámořské indexy dolů, technologie na výsluní

05.07.2017 19:56

Zatímco tradiční indexy – užší DJIA a širší S&P500 – oscilují u pondělních zavíracích hodnot, technologický Nasdaq si připisuje solidní zisk 0,6% a koriguje tak předchozí ztráty, podobně jako vlajkové lodě indexu – Apple (AAPL +0,7%), Alphabet (GOOG, GOOGL +1,5%), Facebook (FB +1,1%) či Microsoft (MSFT +1,8%).Zatímco technologie pomáhají Nasdaqu k růstu, energetický sektor sráží ostatní indexy, když v rámci S&P500 v souhrnu oslabuje o 1,6% při silném poklesu ceny ropy (-3,6%) i plynu (-3,9%). Ropa se po předchozím korekčním růstu dostala pod tlak v návaznosti na dnešní zprávy o negativním postoji Ruska ohledně případného návrhu dalšího snižování těžebních kvót na příštím zasedání 24. července. Zemní plyn se při takřka 4% ztrátě posunul na 4měsíční minimum na pozadí příznivé předpověďi počasí bez extrémních teplot. Negativní vývoj dnes zaznamenává i realitní sektor (-0,9%) a telekomunikace (-0,6%). Žebříček s největšími denními pohyby dnes podává „divočejší“ obrázek, a to především mezi poraženými. Jim dominují prodejci autodílů – akcie O’Reilly Automotive (ORLY) klesají o silných 20% po nižším (+1,7%) než dříve předpokládáném (od +3% do +5%) meziročním růstu srovnatelných tržeb. Investoři hází ručník do ringu a titul propadá na 3letá minima. Na slabší prodeje negativně reagovaly i akcie konkurentů - akcie Advance Auto Parts (AAP) ztrácejí přes 11% s posunem na nová 4letá minima, spol. Autozone (AZO) pak oslabuje o 9,4%. Naopak v čele růstu figurují technologie – výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD) zpevńuje o 6,7%, producent pamětí DRAM , spol. Micron (MU) přidává bezmála 4%. Dnes ve 20h našeho času bude pozornost investorů upřena na zveřejnění výstupu z posledního zasedání Fedu, který by mohl rozkrýt karty ohledně dalšího směřování měnové politiky v tomto roce. Index S&P 500 +0,12 % na 2432,03 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +1 % Energie -1,6 % Zdravotní péče +0,4 % Reality -0,9 % Průmysl +0,3 % Telekomunikace -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +6,7 % Baker Hughes a GE (BHGE) -33 % Micron Technology (MU) +3,9 % O'Reilly Automotive (ORLY) -20 % Alexion Pharmaceuticals (ALXN) +3,5 % Advance Auto Parts (AAP) -14 % PayPal Holdings (PYPL) +2,9 % AutoZone (AZO) -9,4 % NVIDIA Corp (NVDA) +2,3 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -6,0 % David Lamač, Fio banka, a.s.