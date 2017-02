Erste Bank: Projekce hospodaření za 4Q/FY 2016

27.02.2017 11:50

Erste Group zveřejní své hospodářské výsledky za 4Q 2016 v úterý 28. 2. 2017 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory proběhne se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod. Erste Group pravděpodobně ve 4Q/16 zaznamená cca 50% meziroční propad čistého zisku zejména vlivem zaúčtování jednorázového příspěvku ve výši 200 mil. EUR rakouské vládě v rámci dohody o snížení bankovních daní.Celkové provozní výnosy Erste Group očekáváme meziročně slabší o cca 1 % na úrovni 1,67 mld. EUR. Čistý úrokový výnos dosáhl v posledním čtvrtletí minulého roku dle našeho odhadu meziročního poklesu o 2,7 % při úrovni 1,09 mld. EUR, když vyšší obchodní objemy banky nejsou prozatím schopny vykompenzovat prostředí nízkých úrokových sazeb na trhu. Poplatkové výnosy banky zůstávají pod tlakem intenzivní konkurence na trhu i regulatorních zásahů. Výnosy z poplatků za 4Q/16 projektujeme na úrovni 460 mil. EUR, což by znamenalo jejich 6% meziroční propad. Na pozadí pokračujících investic do digitalizace banky a rostoucích mzdových nákladů očekáváme mírný meziroční růst provozních nákladů Erste Bank k úrovni 1,02 mld. EUR. Provozní zisk Erste Bank by tak měl dle naší projekce dosáhnout 650 mil. EUR (-2,2 % r/r). V rámci ostatního výsledku hospodaření zaúčtuje Erste Group pravděpodobně ve 4Q/16 jednorázový odvod ve výši 200 mil. EUR rakouské vládě v rámci dohody o snížení bankovních daní. Nízké úrokové sazby na trhu a dobrá výkonnost středoevropských ekonomik představuje příznivou konstelaci pro vývoj rizikových nákladů banky. Náklady na riziko za 4Q/16 odhadujeme ve výši 110 mil. EUR (-48 % r/r). Za uplynulý rok by čistý zisk rakouské banky měl dle našich odhadů atakovat úroveň 1,3 mld. EUR. V samotném čtvrtém kvartále vykáže Erste Group dle naší prognózy čistý zisk na úrovni akcionářů banky ve výši 98 mil. EUR. Předpokládáme, že management banky potvrdí v rámci zítřejšího výsledkového reportu návrh dividendy za rok 2016 ve výši 1 EUR na akcii. Projekce výsledků Erste bank (BAAERBAG) za 4Q 2016 v mil. EURFio 4Q 2016Konsensus 4Q 2016Fio 4Q 16 /4Q 15 (%)4Q 2015 Čisté úrokové výnosy 1 090 1 077 -2,7 % 1 120 Čisté poplatky a provize 460 464 -6 % 489 Ostatní výnosy 120 n.a. n.a. n.a. Čisté provozní výnosy 1 670 1 660 -0,7 % 1 681 Provozní náklady (1 020) (1 015) +0,3 % (1 017) Provozní zisk 650 643 -2,2 % 664,4 Náklady na riziko (110) (133) -48 % (211) Čistý zisk 98,5 94 -52 % 204,0 Zdroj: Konsensus - Reuters Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.