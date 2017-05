Erste Bank: Projekce hospodaření za Q1/17

04.05.2017 12:26

Erste Group zveřejní výsledky svého hospodaření za 1Q 2017 v pátek 5. 5. 2017 před otevřením trhu. Konferenční hovor pro analytiky a investory proběhne se začátkem obchodování na BCPP od 9:00 hod.Management banky v úvodu roku indikoval, že k meziročně stabilním čistým úrokovým výnosům potřebuje Erste Group dosáhnout alespoň 5% tempa růstu úvěrového portfolia. Neočekáváme, že se v prvním čtvrtletí podaří rakouské bance vykompenzovat vyššími obchodními objemy prostředí nízkých úrokových sazeb. Čisté úrokové výnosy Erste Group zaznamenají dle našich odhadů za 1Q/17 meziroční pokles o 1 % k úrovni 1 081 mil. EUR. Čisté poplatkové výnosy Erste Bank projektujeme meziročně slabší o 1,6 % na úrovni 436 mil. EUR. Zejména na českém trhu očekáváme pokračující negativní trend klesajících poplatkových výnosů banky. Ostatní provozní výnosy banky by dle naší prognózy měly dosáhnout 133 mil. EUR (+41 % r/r). To by na úrovni celkových provozních výnosů rakouské bankovní skupiny mělo znamenat mírný meziroční nárůst o 1,3 % na 1 650 mil. EUR. Zejména z titulu pokračujících investic do IT by dle výhledu vedení banky měly provozní náklady dosáhnout v letošním roce meziročního růstu o 1 – 2 %. Obdobnou meziroční dynamiku provozních nákladů předpokládáme i v prvním čtvrtletí. Provozní náklady by tak dle našeho odhadu měly dosáhnout 1 032 mil. EUR (+2,3 % r/r). Provozní zisk Erste Bank před náklady rizik projektujeme ve výši 618 mil. EUR, což by v meziročním srovnání znamenalo jeho meziroční stagnaci. V rámci ostatního výsledku hospodaření by měla Erste Group tradičně zaúčtovat celoroční bankovní daň v Maďarsku i celoroční odhadované náklady na příspěvky do Fondu pro řešení krize. Pozitivní dopad na ziskovost Erste Bank bude mít od letošního roku nižší bankovní daň na domácím rakouském trhu (pokles o cca 100 mil. EUR na celoroční bázi). Předpokládáme, že Erste Group dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku dalšího zlepšení kvality úvěrového portfolia a podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém úvěrovém portfoliu banky pokračoval v sestupné trajektorii. Rizikové náklady banky očekáváme nadále na historicky nízkých úrovních při 80 mil. EUR. Naše projekce reportovaného čistého zisku rakouské bankovní skupiny počítá s hodnotou 270 mil. EUR, což by v meziročním srovnání představovalo jeho pokles o necelá 2 %. Projekce výsledků Erste bank (BAAERBAG) za 1Q 2017 v mil. EURFio 1Q 2017Konsensus 1Q 2017Fio /1Q 16 (%)1Q 2016 Čisté úrokové výnosy 1 081 n.a. -1 % 1 092 Čisté poplatky a provize 436 n.a. -1,6 % 443 Ostatní výnosy 133 n.a. +41 % 94 Čisté provozní výnosy 1 650 n.a. +1,3 % 1 629 Provozní náklady (1 032) n.a. +2,3 % (1 009) Provozní zisk 618 n.a. -0,5 % 621 Náklady na riziko 80 n.a. +42,9 % 56 Čistý zisk 270 n.a. -1,8 % 275 Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.