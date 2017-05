Erste Group: Výsledky hospodaření za 1Q/17

05.05.2017 09:00

Erste Bank dnes reportovala výsledky svého hospodaření, které vnímáme mírně negativně. Provozní výnosy banky zaostaly za našimi odhady zejména vlivem nižších úrokových výnosů. Negativně vnímáme rychlejší pokles čisté úrokové marže, která byla po většinu minulého roku stabilní i slabší úvěrovou aktivitu rakouské banky. Naopak pozitivním překvapením dnešních výsledků pro nás je reportovaný nárůst poplatkových výnosů banky. Pokles provozního zisku o 3 % nenaznačuje, že by v letošním roce mělo dojít k obratu klesajícího trendu provozní ziskovosti banky z posledních let.Čisté úrokové výnosy zaznamenaly za Q1/17 v porovnání s našimi odhady výraznější meziroční pokles o 3,8 % a dosáhly 1 051 mil. EUR. Úrokové výnosy z vyšší úvěrové aktivity banky nevykompenzovaly v 1Q/17 klesající výnosy z cenných papírů s pevným výnosem. Čistá úroková marže banky dosáhla v 1Q/17 úrovně 2,33 % (vs. 2,52 % Q4/16). Pozitivní překvapení pro nás představuje 3,4% meziroční nárůst poplatkových výnosů banky při reportované výši 458 mil. EUR. Naše odhady pro čisté výnosy z poplatků byly nastaveny konzervativněji. Rakouská bankovní skupina realizovala za první čtvrtletí nárůst poplatkových výnosů zejména v oblasti asset managementu, zatímco poplatkové výnosy z úvěrových produktů meziročně klesly. Slabší vůči naším odhadům byly za Q1/17 výnosy z finančních operací, které zaznamenaly meziroční propad o 5,1 % na 48,6 mil. EUR. Celkové provozní výnosy ve výši 1 618 mil. EUR (-1 % r/r) tak zejména vlivem nižších úrokových výnosů zaostaly za našimi odhady i tržní projekcí. Provozní náklady meziročně vzrostly o 1 % na 1 018 mil. EUR zejména vlivem mírně vyšších personálních nákladů (572 mil. EUR; +1 %). Provozní zisk banky tak zaznamenal meziroční pokles o 3,4 % na 599 mil. EUR. V rámci ostatního výsledku hospodaření (-127 mil. EUR) zaúčtovala banka celoroční odhadované náklady na příspěvky do Fondu pro řešení krize ve výši 77,5 mil. EUR. Bankovní daně zaznamenaly v prvním čtvrtletí výrazný meziroční pokles z 62,8 mil. EUR (1Q/16) na 35,8 mil. EUR zejména vlivem výrazně nižších bankovních daní na domácím rakouském trhu (5,6 mil. EUR vs. 29,5 mil. EUR ve 1Q/16). Náklady na riziko zůstávají v souladu s našimi předpoklady na velmi nízkých úrovních. Rizikové náklady Erste Bank dosáhly v 1Q/17 66 mil. EUR, což v relativním vyjádření představuje 19 b.b. klientského úvěrového portfolia. Podíl rizikových nákladů na úvěrovém portfoliu banky dosáhl 4,9 %. Čistý zisk Erste Bank na úrovni akcionářů banky zaznamenal meziroční pokles o 5 % na 262 mil. EUR i vlivem vyššího zisku připadajícího pro minority (77 mil. EUR; +61 % r/r). Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 dosáhl v 1Q/17 13 % (12,1 % Q1/16). Výhled pro letošní rok, který počítá s návratností vlastního kapitálu (ROTE) na úrovních vyšších 10 % Erste Bank nezměnila. Projekce výsledků Erste bank (BAAERBAG) za 1Q 2017 v mil. EUR1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q17/1Q16 (%)1Q 2016 Čisté úrokové výnosy 1 051 1 075 -3,8 % 1 092 Čisté poplatky a provize 458 447 +3,4 % 443 Ostatní výnosy 109 116 +16,0 % 94 Čisté provozní výnosy 1 618 1 639 -0,7 % 1 629 Provozní náklady (1 018) (1 023) +0,9 % (1 009) Provozní zisk 599 609 -3,4 % 621 Náklady na riziko (65,8) (85) +18 % (56) Čistý zisk 262,2 272 -4,7 % 275 Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.