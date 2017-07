Erste pokračuje v růstu

04.07.2017 16:56

Pražská burza před svátečními dny dokázala posílit, index PX si připsal 0,56 % a dostal se na 986,78 bodů. Objem uskutečněných obchodů dosáhl 518 mil. Kč. V čele růstu byla opět Erste Group, která se dostala přes hranici 900 Kč. Kurz posílil o 2,24%. Na pražské burze se díky posilující koruně nejedná o nové maximum, ale na trhu ve Vídni se kurz dostal na nejvyšší hodnoty za posledních 6 let. VIG posílil o 0,92%. Komerční banka se již několik dnů obchoduje ve velmi úzkém pásmu bez většího zájmu investorů. Titul dnes prakticky stagnoval na úrovni 917 Kč. Větší aktivita je nadále patrná u Monety, objem obchodů přesáhnul 80 mil. Kč. Přes dílčí náznaky obratu z předchozích dnů se zatím nedaří zlomit odpor prodejců a titul se nadále pohybuje v blízkosti lokálního minima. Zisky z průběhu dne titul nakonec neudržel a zavíral slabší o 0,2% na 76 Kč. V červených číslech zakončil den i ČEZ. Ranní náznak pohybu k hranici 400 Kč byl rychle utnut a prodejce aktivně tlačil kurz na nová minima. Závěr byl na 393,80 Kč se ztrátou 0,93% a zobchodovaném objemu 124 mil. Kč. Velmi vysoký objem obchodů (54 mil. Kč, nejvyšší za poslední tři roky) byl k vidění u mediální CME. Titul při tomto objemu posílil o 2,6% a dostal se výrazněji nad hodnotu kurzu z US trhu. Propad z minulého týdne nadále koriguje O2, dnes kurz posílil o 1,6%. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.