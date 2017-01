Eurozóna: Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny

Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny. Tisková konference bude následovat ve 14:30.Refinanční sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: 0,000 % očekávání trhu: 0,000 % předchozí hodnota: 0,000 % Zápůjční sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: 0,250 % očekávání trhu: 0,250 % předchozí hodnota: 0,250 % Depozitní sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: -0,400 % očekávání trhu: -0,400 % předchozí hodnota: -0,400 % Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.