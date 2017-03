Evropská centrální banka mírně navýšila výhled inflace, Draghi opatrně otevřel dveře změně směru

09.03.2017 18:16

Evropská centrální banka na svém březnovém zasedání ponechala sazby, objem a délku QE beze změny. Zmírnila rétoriku prohlášení. Její ekonomové přišli s novým výhledem, který počítá s mírně vyšším výhledem inflace a růstu HDP v eurozóně.Evropská centrální banka ponechala sazby i objemy a délku kvantitativního uvolňování od prosincového zasedání beze změny. Guvernér Mario Draghi uvedl, že prohlášení nyní signalizuje nižší míru urgence. Bankovní rada z prohlášení vyjmula větu o možném využití všech dostupných nástrojů a Draghi na tiskové konferenci řekl, že neočekává, že bude nutné dále sazby snižovat. Zároveň však řekl, že ECB je připravena zvýšit objem QE, případně program prodloužit. Evropská centrální banka zřejmě neplánuje další kolo levného financování bank TLTRO. Ekonomové ECB sice v nové projekci očekávají vyšší inflaci (1,7 % místo 1,3 % letos a 1,7 % místo 1,6 % v roce 2018) a nepatrně vyšší růst HDP, Draghi však řekl, že jádrové inflační tlaky zatím zůstávají utlumené. Výhled inflace (+1,6 %) a růstu HDP pro rok 2019 ponechala beze změny. Podle Patricka O’Donnella Draghi dnešním prohlášením otevřel dveře ke změně postoje monetární politiky. Guvernér ECB podle něj předvedl svou typickou techniku, kdy jeho slova vyvolají tržní reakci, aniž by reálně něco udělal. Novináři z deníku The Financial Times mluví o „verbální akrobatice“. Zajímavé zhodnocení přinesl Luigi Speranza, ekonom francouzské BNP Paribas, který očekává, že ECB dokonce v letošním září přistoupí ke zvýšení depozitní sazby a oznámí, že v roce 2018 začne s omezováním, tzv. taperingem, kvantitativního uvolňování. Zdroj: Reuters, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.