Evropská centrální banka v červnu zřejmě přistoupí k příznivějšímu hodnocení ekonomiky

30.05.2017 15:51

Bankovní rada Evropské centrální banky (ECB) na svém červnovém zasedání se zřejmě shodne na příznivějším hodnocení ekonomiky a budou diskutovat o možnosti vynechání některého z příslibů uvolnit měnovou ekonomiku v případě potřeby, uvádí agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním.Se zlepšujícím se ekonomickým růstem zřejmě Rada guvernérů vypustí z měnověpolitického prohlášení zmínku o rizicích na spodní straně a označí je za převážně vyrovnaná, uvedly zdroje. "Po francouzských volbách se politické riziko evidentně snížilo a ekonomické ukazatele jsou celkem vzato pozitivní, takže je načase to uznat," řekl jeden člen Rady guvernérů, který si nepřál být jmenován. "Rizika na spodní straně pro růst se dále zmenšují a některá z mezních rizik, jimž jsme čelili koncem loňského roku, znatelně ustoupila," uvedl v pondělí guvernér ECB Mario Draghi. Rada guvernérů bude také poprvé diskutovat o možném vynechání příslibu, že bude držet sazby na současné nebo nižší úrovni a zvýší objem nákupů aktiv, pokud by se zhoršil výhled. Evropská centrální banka však zřejmě nebude se změnou rétoriky spěchat kvůli obavám, že by prudký posun mohl vést k turbulencím na finančních trzích. Draghi včera také varoval, že jádrové inflační tlaky zůstávají tlumené, především kvůli nízkému růstu mezd, takže je stále zapotřebí výrazné uvolněná měnová politika. Bankovní rada ECB zasedne 8. června. Zítra bude zveřejněn odhad růstu indexu spotřebitelských cen v eurozóně za květen. Analytici očekávají, že v květnu meziroční růst zpomalil na 1,5 % z dubnových 1,9 %. Zpomalení inflace ukazují i dnešní data z Německa. Zdroj: Reuters, BloombergJan TománekFio banka, a.s.