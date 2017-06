Facebook dosáhl hranice dvou miliard aktivních uživatelů za měsíc

28.06.2017 11:36

Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, na svém profilu uvedl, že sociální síť dosáhla hranice dvou miliard aktivních uživatelů za měsíc.Ještě v říjnu 2012 měla sociální síť 1 mld. aktivních uživatelů měsíčně (MAU – monthly active users), v roce 2010 „jen“ 500 mil. uživatelů. Akcie Facebooku (FB) včera uzavřely o 2 % níže na 150,58 USD. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.