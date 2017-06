Facebook jedná s hollywoodskými studii ohledně natáčení vlastních seriálů

27.06.2017 10:50

O snaze Facebooku vytvářet vlastní seriálový obsah informoval Wall Street Journal. Firma již připravuje seriálové drama a herní show.Největší sociální síť na světě Facebook chystá podle Wall Street Journal spolupráci s hollywodskými studii ohledně výroby vlastních seriálů. Facebook chce cílit na mladší lidi, zejména v rozmezí 13 až 34 let. Jedna epizoda by podle informací měla The Wall Street Journal stát zhruba až 3 miliony dolarů. Podle dostupných informací se již připravuje seriálové drama Strangers a také herní show s názvem Last State Standing. Akcie facebooku včera uzavřely na 153,59 dolarů. Facebook Inc (FB) včera uzavřel na 153,59 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 445,2 P/E 40,6 Vývoj za letošní rok (%) +33,5 Očekávané P/E 28,1 52týdenní minimum (USD) 108,2 Prům. cílová cena (USD) 171,8 52týdenní maximum (USD) 156,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Wall Street Journal, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.