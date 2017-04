Facebook se hodlá zaměřit na rozšířenou realitu

19.04.2017 10:36

CEO Mark Zuckenberg o aplikaci rozšířené reality hovořil na konferenci pro vývojáře.Mark Zuckenberg prozradil na konferenci pro softwarové vývojáře, že největší sociální síť světa se hodlá zaměřit na rozšířenou realitu známou například ze hry Pokémon Go. Jedná se de facto o určitý mix reálného a digitálního světa. CEO Facebooku řekl, že nově vytvořená aplikace umožní jejím uživatelům tvorbu trojrozměrných scén z dvojrozměrné fotografie či postříkat zdi domu barvami. Ostatně za určitou přípravu na uvedené této aplikace lze považovat i zahrnutí fotoaparátu do veškerých aplikací společnosti. Akcie Facebooku včera uzavřely na 140,96 dolarů za akcii. Facebook Inc (FB) včera uzavřel na 140,96 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 408,4 P/E 43,2 Vývoj za letošní rok (%) +22,5 Očekávané P/E 25,9 52týdenní minimum (USD) 106,3 Prům. cílová cena (USD) 160,8 52týdenní maximum (USD) 143,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: NY TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.