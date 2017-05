Facebook za 1Q reportoval nárůst zisku o 76 %, výnosy vzrostly o polovinu

04.05.2017 13:16

Podíl reklamních výnosů na celkových vzrostl na 85 %. Počet aktivních měsíčních i denních uživatelů nadále dvojciferně roste. Výsledky společnosti Facebook Inc (FB) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 8,03 7,83 5,38 Čistý zisk (mld. USD) 3,06 -- 1,74 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,04 0,87 0,60 Výnosy vzrostly meziročně o polovinu, čistý zisk o 76 % Největší světová sociální síť reportovala výsledky za první kvartál tohoto roku. Čistý zisk společnosti dosáhl v meziročním srovnání nárůstu o 76 %. Výnosy Facebooku posléze vzrostly o takřka polovinu, konkrétně o 49 %. K pozitivním výsledkům pomohly nadále rostoucí výnosy z reklamy na mobilních zařízeních. Výnosy z reklamy činily 85 % celkových výnosů firmy Podíl reklamních výnosů na celkových výnosech dosáhl v prvních třech měsících tohoto roku hodnoty 85 %. To je mírný nárůst oproti prvnímu kvartálu minulého roku, kde reklamní výnosy činily 82 % celkových. Největší trh Facebooku, tedy Severní Amerika, zaznamenal za první čtvrtletí roku 2017 výnosy ve výši 3,97 miliardy dolarů, z čehož reklamní výnosy činily 3,85 miliardy dolarů. V Evropě posléze výnosy v prvním kvartále dosáhly hodnoty 1,91 miliardy dolarů, reklmaní výnosy činily 1,87 miliard dolarů. Asijský kontinent přispěl k výnosům částkou 784 milionů dolarů, přičemž 776 milionů dolarů plynulo z reklamy. Počet aktivních uživatelů nadále roste Počet aktivních měsíčních uživatelů Facebooku dosáhl v prvním čtvrtletí 1,94 miliardy lidí, což je meziroční nárůst o 17 %. Z toho 1,28 miliardy uživatelů používá sociální síť denně. Zhruba 90 % uživatelů posléze Facebook používá prostřednictvím mobilního telefonu. „Pokračujeme v budování nástrojů na podporu silné globální komunity“, okomentoval v pozitivním duchu výsledky za první kvartál zakladatel sociální sítě Mark Zuckenberg. Facebook uvedl, že již nebude reportovat EPS a zisk non-GAAP, tedy mimo všeobecně uznávané účetní principy ve Spojených státech. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Facebook Inc (FB) včera uzavřel na 151,8 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 439,8 P/E 40,2 Vývoj za letošní rok (%) +31,9 Očekávané P/E 27,9 52týdenní minimum (USD) 108,2 Prům. cílová cena (USD) 167,2 52týdenní maximum (USD) 153,6 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, Facebook, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.