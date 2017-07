Farmaceutická společnost Merck reportovala růst tržeb a zisků za 2Q 2017

28.07.2017 15:50

Výnosy i zisk překonaly konsensus. Merck ale snížil výhled zisku kvůli rozsáhlému kybernetickému útoku, který se odehrál během minulého měsíce. Výsledky společnosti Merck (MRK) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,93 9,75 9,84 Čistý zisk (mld. USD) 1,9 -- 1,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,01 0,87 0,93 Finanční výsledky pozitivně překvapily Merck představil výsledky mírně nad očekáváním. Za druhý kvartál výnosy meziročně vzrostly o 1 % na 9,93 mld. USD, překonaly tím očekávání analytiků ve výši 9,75 USD. Čistý zisk meziročně vzrostl o 61 % na 1,9 mld. USD, což odpovídá očištěnému zisku 1,01 USD na akcii. Analytici za stejné období očekávali zisk 0,87 USD na akcii. Nejvýrazněji rostou tržby onkologického léku Keytruda Dařilo se zejména novému léka Keytruda na některé druhy rakoviny (lymfom, melanom, rakovina plic). Meziročně tržby tohoto léčiva vzrostly o 180 % na 881 mil. USD při očekávání 793 mil. USD. V minulém kvartále tržby činily 584 mil. USD. Růst prodejů léku Keytruda pomohl kompenzovat pokles v prodeji léku na cukrovku Januvia, který i nadále tvoří největší díl tržeb. Tržby Januvia meziročně klesly o 8 % na 1,51 mld. USD, analytici očekávali menší pokles na 1,61 mld. USD. Výrazně také klesal prodej léku na artritidu Remicade, který klesl o 39 % na 208 mil. USD. Společnost snížila výhled zisku Rozsáhlý kybernetický útoku, který se odehrál během minulého měsíce, narušil výrobu, výzkum i prodeje společnosti. Podle společnosti úplná ztráta způsobena tímto útokem ještě není známa. Kvůli možným výdajům z důsledků tohoto útoku společnost snížila očekávaný výhled zisku na akcii za 2017 z rozmezí 2,51 až 2,63 USD na 1,60 až 1,72 USD. Merck nechal svůj celoroční výhled na očištěný zisk na akcii v rozmezí 3,76 a 3,88 USD. Zároveň ale mírně navýšil výhled tržeb z 39,1-40,3 mld. USD na 39,4-40,4 mld. USD. Za posledních 12 měsíců akcie Merck vzrostly o 8,2 %, za stejné období index S&P 500 vzrostl o 10,6 %. Akcie Merck dnes stagnují na nule. Podrobnější výsledky společnosti Merck jsou k dispozici zde. Merck & Co Inc (MRK) na 63,69 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 174,2 P/E 17,8 Vývoj za letošní rok (%) +8,2 Očekávané P/E 16,5 52týdenní minimum (USD) 57,2 Prům. cílová cena (USD) 70,4 52týdenní maximum (USD) 66,8 Dividendový výnos (%) 2,9 Zdroj: Bloomberg, Starbucks, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.