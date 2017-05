Farmaceutický Gilead v úvodu roku zklamal

03.05.2017 12:06

Farmaceutická společnost Gilead Sciences v úvodu roku zaostala za očekáváním. Nedařilo se klíčovým produktům portfolia, lékům na žloutenku a HIV. Výsledky společnosti Gilead Sciences Inc (GILD) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 6,51 6,63 7,79 Čistý zisk (mld. USD) 2,95 -- 3,77 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,23 2,29 3,03 Společnost Gilead zaostala za odhady jak z hlediska obratu tak ziskovosti. Prodeje léku Truvada na HIV a Epclusa a Sovaldina na žloutenku C zaostaly za očekáváním. Gilead varoval investory před zpomalujícím trhem s léky na onemocnění jater a tlakem na ceny. Společnost se snaží obnovovat produkty v portfoliu, aby vyrovnala pokles tržeb. Začíná se také spekulovat o možných akvizicích, Gilead má v rozvaze 34 mld. USD hotovosti a před rokem koupila lék na nemoc zvanou NASH (nealkoholická steatohepatitida) za 400 mil. USD. Přes miliardu dolarů pak vrátila akcionářům v podobě buyback programu a dividend. Oficiální zpráva zde. Akcie v premarketu klesá o 1,9 %. Gilead Sciences Inc (GILD) na 68,59 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 89,7 P/E 6,9 Vývoj za letošní rok (%) -4,2 Očekávané P/E 8,4 52týdenní minimum (USD) 65,4 Prům. cílová cena (USD) 78,6 52týdenní maximum (USD) 89,1 Dividendový výnos (%) 2,8 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.