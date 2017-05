Farmaceutický Pfizer prezentoval smíšené výsledky za první čtvrtletí

02.05.2017 15:20

Americký lékařský gigant Pfizer zaznamenal smíšené výsledky v úvodu roku, prodeje hlavních produktů nenaplnily očekávání analytiků. Výsledky společnosti Pfizer Inc (PFE) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 12,78 13,01 13,00 Čistý zisk (mld. USD) 4,13 -- 5,77 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,69 0,67 0,59 Pfizer zaznamenal mírný pokles obratu zapříčiněný zejména měnovými a kalendářními vlivy. Divize "Essential Health" poklesla o 9 %, propad kompenzovala složka Innovative Health (+6 %, 58 % obratu). Z hlediska konkrétních produktů se nedařilo léku na artritidu Xeljanz, slabé byly výsledky Xtandi a Ibrance (rakovina) a vakcíny Prevnar. Investoři mají obavy, zdali společnosti dokáže dále růst bez případných výrazných akvizic. EPS dopadl nad očekávání, management potvrdil výhled pro letošní rok. Akcie v premarketu klesá o 0,4 %. Oficiální zpráva zde. Pfizer Inc (PFE) 33,78 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 201,2 P/E 18,4 Vývoj za letošní rok (%) +4,0 Očekávané P/E 13,2 52týdenní minimum (USD) 29,8 Prům. cílová cena (USD) 37,8 52týdenní maximum (USD) 37,4 Dividendový výnos (%) 3,6 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.