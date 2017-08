Farmaceutický Pfizer reportoval tržby pod odhady, zisk na akcii naopak nad konsensem

01.08.2017 15:26

Trýby poklesly zejména kvůli slabší poptávce po léku Enbrel a vakcíně Prevnar. Firma mírně upravila výhled pro fiskální rok na úrovni zisku na akcii. Výsledky společnosti Pfizer Inc (PFE) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 12,90 13,07 13,15 Čistý zisk (mld. USD) 3,08 -- 2,94 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,67 0,66 0,64 Tržby pod konsensem, zisk na akcii nad Americký farmaceutický gigant Pfizer reportoval výsledky hospodaření za druhý kvartál tohoto roku. Firma vykázala tržby mírně pod konsensem analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Naopak očištěný zisk na akcii odhad trhu překonal. Klesající poptávka po léku Enbrel a vakcíně Prevnar Slabší než očekávané výsledky na úrovni tržeb farmaceutická společnost vysvětluje zejména slabší poptávkou po léku Enbrel. Ten je používaný proti revmatoidní artritidě. Klesající poptávka se promítla také u vakcíny Prevnar, která je užívána na zápal plic. Reportované výsledky jsou včetně odprodeje aktiv Hospira Infusion Systems. Roli hrál i negativní dopad smměnných kurzů. Mírně zlepšený výhled CEO společnosti Ian Read v prohlášení uvedl, že je potěšený výsledky za druhé čtvrtletí. Report za druhý kvartál v meziročním srovnání podle Reada naplnil cíle a očekávání firmy. Pfizer spolu s kvartálními výsledky také poupravil výhled pro fiskální rok. Z předchozího rozmezí 2,50 až 2,60 dolarů firma zúžila rozmezí projekce na úrovni EPS na 2,54 dolarů až 2,60 dolarů na akcii. Výhled tržeb zůstal nezměněný mezi 52 až 54 miliardami dolarů. Akcie Pfizeru v pre-marketu po reportu mírně posilovaly. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde. Pfizer Inc (PFE) včera uzavřely na 33,16 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 197,9 P/E 16,7 Vývoj za letošní rok (%) +2,1 Očekávané P/E 13,0 52týdenní minimum (USD) 29,8 Prům. cílová cena (USD) 37,2 52týdenní maximum (USD) 37,4 Dividendový výnos (%) 3,7 Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.