FED by měl začít s redukcí rozvahy po dalším zvýšení sazeb, navrhuje prezident bostonského FEDu

11.05.2017 10:26

Eric Rosengren tvrdí, že k postupné redukci bilance americké centrální banky by mělo podle jeho názoru začít docházet již po dalším zvýšení sazeb.Prezident bostonského Fedu Eric Rosengren se ve středu nechal slyšet, že americká centrální banka by podle něho měla začít s redukcí své bilance po dalším zvýšení úrokových sazeb. Rosengren opět varoval před hrozbou přehřátí americké ekonomiky. Jakmile se hlavní úroková sazba federal funds rate dostane nad 1 %, měli by členové federálního výboru pro jednotný trh (FOMC) začít zvažovat postupné snižování své rozvahy, tvrdí prezident bostonského Fedu. Bilance americké centrální banky po třech kolech kvantitativního uvolňování činí zhruba 4,5 bilionu dolarů. Po posledních datech z trhu práce se na dalším zasedání FOMC v červnu očekává další zvýšení sazeb takřka se 100 % jistotou. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.