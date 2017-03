FED dle očekávání zvyšuje svou základní úrokovou sazbu

15.03.2017 19:46

Index Dow Jones +0,4 % na 20921,49 b. Index S&P 500 +0,65 % na 2380,72 b. Index Nasdaq Composite +0,57 % na 5890,342 b.V centru pozornosti investorů je dnes FED. Americká centrální banka dle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 % na 0,75 - 1 %, přičemž ponechává v platnosti výhled, podle kterého plánuje zvýšit úrokové sazby v letošním roce ještě dvakrát. Dolar v reakci na rozhodnutí měnové autority a doprovodný komentář reprezentantů FEDu prohlubuje své ztráty vůči euru na 0,7 %. Americké akciové indexy naopak nabývají na síle. Široký akciový index S&P 500 zpevňuje o 0,65 %. Technologický index Nasdaq přidává 0,6 % a tradiční index Dow Jones je vůči včerejším zavíracím hodnotám silnější o 0,4 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejlépe vede defenzivním utilitám (+1,6 %) a energetickým společnostem (+1,6 %). Na opačném pólu se naopak drží finanční tituly, které jako celek odevzdávají 0,1 % na pozadí klesajících výnosů státních dluhopisů (10Y; -2,1% d/d). S rostoucí cenou ropy (+2 %) se nejvyššími zisky v rámci indexu S&P 500 pyšní akcie společnosti Southwestern Energy (+3,9 %). Nedaří se naopak maloobchodnímu řetězci Macy's, který ztrácí 3 %. Index S&P 500 +0,65 % na 2380,72 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,6 % Finanční sektor -0,1 % Energie +1,6 % Zbytná spotřeba +0,3 % Reality +1,4 % Informační technologie +0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Southwestern Energy (SWN) +3,9 % Frontier Communications Corp (FTR) -3,5 % Agilent Technologies (A) +3,8 % Macy's (M) -3,1 % Harley-Davidson (HOG) +3,2 % AutoZone (AZO) -1,9 % Pentair (PNR) +3,0 % Capital One Financial Corp (COF) -1,7 % Hess Corp (HES) +2,9 % Express Scripts Holding (ESRX) -1,6 % František Mašek, Fio banka, a.s.