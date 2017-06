Fed podle očekávání zvýšil sazby, plán na redukci bilance konkretizován

15.06.2017 09:30

Fed včera zvýšil hlavní úrokovou sazbu na 1,00 % až 1,25 %. Na veřejnosti jsou první konkrétnější obrysy snižování bilance Fedu, která v současné době dosahuje výše zhruba 4,5 bilionu dolarů.Fed včera podle očekávání zvýšil hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,00 % až 1,25 %. Americká centrální banka tak nereagovala na slabší data z trhu práce a o inflaci, které přicházely o americkém hospodářství v posledních týdnech. Zároveň centrální banka pokračuje v komunikaci směrem k ještě jednomu zvýšení sazeb, které indikuje již od počátku roku. Předsedkyně Rady guvernérů Janet Yellenová včera na tiskové konferenci hovořila o slabším inflačním vývoji, který však podle ní zatím není výrazným problémem. Slabší inflační čísla jsou podle Yellenové způsobeny jednorázovými položkami. V následujících měsících Fed očekává růst cen mírně pod úrovní 2 % inflačního cíle, v dlouhodobém horizontu by posléze inflace měla oscilovat blízko cíle. Příští rok by se tak hlavní úroková sazba Fedu měla podle projekce centrální banky dostat nad 2 %, v roce 2019 by se měla přiblížit ke 3 %. Na zasedání FOMC se taktéž již konkretizoval plán na postupnou redukci bilance americké centrální banky. Snižování bilance bude probíhat postupným omezováním reinvestic výnosů ze státních dluhopisů a tzv. mortgage-backed securities (MBS), tedy položek, které tvořily drtivou většinu tříkolového kvantitativního uvolňování Fedu. U státních bondů začne snižování reinvestic na částce 6 miliard dolarů za měsíc, přičemž každé tři měsíce se tato částka zvýší o dalších 6 miliard dolarů. To až do doby než dosáhne 30 miliard dolarů. U MBS bude částka o třetinu menší, když se začne snižováním reinvestic ve výši 4 miliardy dolarů se stejným navyšováním této částky ve tříměsíčních intervalech až do doby, kdy dosáhne 20 miliard dolarů. Janet Yellenová prozatím nespecifikovala přesný čas začátku redukce bilance, avšak podle jejích slov začne za předpokladu současného vývoje americké ekonomiky snižování reinvestic v brzké době. Zdroj: The Financial Times, FedFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.