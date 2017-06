Fed schválil plány všech velkých bank ohledně dividend a zpětných odkupů

29.06.2017 09:51

Americká centrální banka schválila plány všech bank v rámci druhého kola zátěžových testů poprvé od finanční krize.Americká centrální banka (Fed) poprvé od poslední finanční krize v letech 2007 až 2009 schválila v rámci druhého kola zátěžových testů plány všech 34 velkých amerických bank co se týče dividend a zpětných odkupů. Již minulý týden Fed informoval, že všech 34 bank prošlo prvním kolem testů. Včera americká centrální banka uvedla, že všechny banky splňují i podmínky druhého kola zátěžových testů. Šest velkých amerických bankovních domů Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase a Wells Fargo jsou připraveny v příštích čtyřech kvartálech vrátit akcionářům částku mezi 95 až 97 miliardami dolarů. Alespoň to tvrdí analytik RBC Capital Gerard Cassidy. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.