FedEx reportoval výsledky za 4Q i za fiskální rok, tržby i zisk nad odhady

Firma překonala očekávání analytiků. K pozitivnímu reportu pomohly vyšší poplatky a zejména zvýšený objem balíků spojený s e-commerce. Výsledky společnosti (FDX) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Tržby (mld. USD) 15,7 15,5 13,0 Čistý zisk (mld. USD) 1,02 -- (0,07) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 4,25 3,87 3,30 Tržby i zisk na akcii nad konsensem Doručovatelská služba FedEx reportovala včera po uzavření trhů výsledky za čtvrtý kvartál a za celý fiskální rok 2017. Výsledky překonaly očekávání analytiků jak na úrvni tržeb, tak i zisku. K pozitivnímu reportu pomohly vyšší poplatky a zejména zvýšený objem balíků spojený s e-commerce. Za celý fiskální rok 2017 firma vykázala tržby ve výši 60,3 miliardy dolarů, což je o 10 miliard dolarů více než kolik činily tržby společnosti za fiskální rok 2016. Čistý zisk za celý rok posléze dosáhl hodnoty 3 miliardy dolarů ve srovnání s 1,82 miliardy dolarů v roce 2016. Očištěný zisk na akcii za fiskální rok pak je na 12,30 dolarů na akcii. Provozní zisk firma vykázala v hodnotě 5,04 miliardy dolarů. Za čtvrtý kvartál FedEx vykázal provozní zisk 1,58 miliardy dolarů ve srovnání se ztrátou 68 milionů dolarů ve čtvrtém kvartále minulého roku. Hrubá marže ve čtvrtém čtvrtletí byla 10,1 %. EPS pro fiskální rok mezi 12,45 až 13,25 dolarů Pro fiskální rok 2018 očekává společnost před účetními úpravami spojenými s penzemi zisk na akcii v rozmezí 12,45 až 13,25 dolarů. Kapitálové výdaje v roce 2018 jsou očekávány ve výši 5,9 miliard dolarů. Kompletní výsledky jsou k diszpozici zde. FedEx Corp (FDX) včera uzavřel na 208,95 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 55,9 P/E 17,4 Vývoj za letošní rok (%) +12,2 Očekávané P/E 15,3 52týdenní minimum (USD) 145,0 Prům. cílová cena (USD) 224,9 52týdenní maximum (USD) 211,9 Dividendový výnos (%) 0,8 Zdroj: Bloomberg, FedEx, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.